СМИ назвали субботнюю атаку дронов на Москву крупнейшей в 2026 году

ТАСС: атака беспилотников на Москву в субботу стала крупнейшей с начала года

Атака беспилотников на Московский регион 14 марта стала самой крупной с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства ТАСС.

Менее чем за 12 часов текущих суток средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Днем 14 марта средства ПВО ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Дроны были уничтожены над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинска.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.