Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

СМИ назвали субботнюю атаку дронов на Москву крупнейшей в 2026 году

Shutterstock

Атака беспилотников на Московский регион 14 марта стала самой крупной с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства ТАСС.

Менее чем за 12 часов текущих суток средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Днем 14 марта средства ПВО ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Дроны были уничтожены над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинска.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!