Европейская страна отказала США в пролете самолетов-разведчиков из-за войны в Иране

Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков из-за войны в Иране

Федеральный совет (правительство) Швейцарии отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков над своей территорией, сославшись на войну в Иране. Об этом заявили в правительстве европейской страны.

«Две заявки, связанные с войной в Иране, были отклонены, а одна заявка на технический рейс и две заявки на пролет транспортных самолетов были одобрены», — сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что пролеты были запланированы на 15 марта.

Там также обратили внимание, что на Ближнем Востоке ведутся ожесточенные боевые действия.

«Между США, Израилем и Ираном идет война», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что в отношении данных стран «действует принцип нейтралитета».

11 марта Швейцария приостановило работу своего посольства в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.