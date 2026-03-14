Президент Египта заявил, что Ближний Восток стоит на историческом перепутье

Ближний Восток стоит на историческом перепутье, регион столкнулся с серьезными проблемами и быстрыми переменами. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, его слова приводит пресс-служба.

«Сегодня наш регион стоит на историческом перепутье. Он столкнулся с серьезными проблемами и быстрыми переменами, оказавшись в исключительных обстоятельствах», — сказал он.

Египетский лидер отметил, что страна «предпринимает все усилия, чтобы погасить пламя войны в Персидском заливе». Ас-Сиси добавил, что боевые действия на Ближнем Востоке несут за собой разрушительные последствия.

Власти США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В КСИР заявили, что слова американского президента не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов.

Как пишет агентство Reuters, администрация США отвергла усилия стран Персидского залива, направленные на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и начало переговорного процесса.

