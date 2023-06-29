«Важный сигнал поддержки». Владимир Зеленский позвал на помощь Грету Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 29 июня, проинформировала пресс-служба украинского лидера.
Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский провел встречу с членами Международной рабочей группы. В ее состав, помимо Тунберг, вошли бывший вице-премьер и экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-спикер Европарламента Хайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.
«Благодарю вас за то, что вы сейчас здесь. Это очень важный сигнал поддержки Украины. Мы реально нуждаемся в вашей профессиональной помощи», — заявил Зеленский.
Кроме того, он выразил благодарность представителям мирового экологического сообщества за активный диалог во время видеоконференции, состоявшейся 8 июня в рамках его поездки в Кривой Рог. Зеленский добавил, что Международная рабочая группа должна разрабатывать широкий круг вопросов, связанных с влиянием СВО на экологическую систему Украины.
В частности, украинский лидер указал на катастрофические последствия подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсона, отметив значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона, а также гибель многих местных жителей.
«Важно предложить комплекс конкретных мер, как можно помочь украинцам из временно оккупированных населенных пунктов. Это наши люди, которые должны получить необходимую поддержку в такой трудный момент», — сказал Зеленский. По его словам «агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида».
В свою очередь, сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем отметила «солидарность и помощь Украине в тяжелое время». По ее словам, важно разработать планы восстановления окружающей среды в Украине и перехода к «зеленой» экономике.
Грета Тунберг подчеркнула, что будет «привлекать внимание общественных организаций к экологическим последствиям войны».
Мэри Робинсон отметила большие усилия, прилагаемые Украиной к преодолению экологических проблем.
Как заявила вице-председатель Европарламента Хайди Хаутала, спецоперация РФ на Украине «продемонстрировала тяжесть преступлений против окружающей среды; <...> в украинском законодательстве это однозначно экоцид».
«Вопрос ответственности за эти преступления должен решаться как на национальном, так и на международном уровне», — считает она.
Во встрече также приняли участие генпрокурор Украины Андрей Костин, глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Ростислав Шурма и советница Дарья Заривная, следует из пресс-релиза.
Что известно о прорыве Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС были разрушены задвижки, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в зоне подтопления были 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.
В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за подтоплений погибли 48 человек, более 120 пострадали, пишет ТАСС.
Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС «преднамеренной диверсией со стороны Украины».