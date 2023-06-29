«Важный сигнал поддержки». Владимир Зеленский позвал на помощь Грету Тунберг

29 июня в Киев прибыла Международная рабочая группа, в составе которой были экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-спикер Европарламента Хайди Хаутала, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон и шведская экоактивистка Грета Тунберг. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили экологические последствия подрыва Каховской ГЭС. Говоря об этой катастрофе, Тунберг заявила, что намерена привлекать внимание общественности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 29 июня, проинформировала пресс-служба украинского лидера.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский провел встречу с членами Международной рабочей группы. В ее состав, помимо Тунберг, вошли бывший вице-премьер и экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-спикер Европарламента Хайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

«Благодарю вас за то, что вы сейчас здесь. Это очень важный сигнал поддержки Украины. Мы реально нуждаемся в вашей профессиональной помощи», — заявил Зеленский.

Кроме того, он выразил благодарность представителям мирового экологического сообщества за активный диалог во время видеоконференции, состоявшейся 8 июня в рамках его поездки в Кривой Рог. Зеленский добавил, что Международная рабочая группа должна разрабатывать широкий круг вопросов, связанных с влиянием СВО на экологическую систему Украины.

В частности, украинский лидер указал на катастрофические последствия подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсона, отметив значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона, а также гибель многих местных жителей.

«Важно предложить комплекс конкретных мер, как можно помочь украинцам из временно оккупированных населенных пунктов. Это наши люди, которые должны получить необходимую поддержку в такой трудный момент», — сказал Зеленский. По его словам «агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида».

В свою очередь, сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем отметила «солидарность и помощь Украине в тяжелое время». По ее словам, важно разработать планы восстановления окружающей среды в Украине и перехода к «зеленой» экономике.

Грета Тунберг подчеркнула, что будет «привлекать внимание общественных организаций к экологическим последствиям войны».

Мэри Робинсон отметила большие усилия, прилагаемые Украиной к преодолению экологических проблем.

Как заявила вице-председатель Европарламента Хайди Хаутала, спецоперация РФ на Украине «продемонстрировала тяжесть преступлений против окружающей среды; <...> в украинском законодательстве это однозначно экоцид».

«Вопрос ответственности за эти преступления должен решаться как на национальном, так и на международном уровне», — считает она.

Во встрече также приняли участие генпрокурор Украины Андрей Костин, глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Ростислав Шурма и советница Дарья Заривная, следует из пресс-релиза.

Что известно о прорыве Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС были разрушены задвижки, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в зоне подтопления были 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за подтоплений погибли 48 человек, более 120 пострадали, пишет ТАСС.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС «преднамеренной диверсией со стороны Украины».