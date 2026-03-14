Глава МИД Ирана заявил о готовности к «великой уступке» до нападения США

Иран был готов пойти на уступки в ядерной сфере до того, как его атаковали США, заявил в интервью MS NOW глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

Дипломат напомнил, что никогда не говорил о намерении Тегерана создавать бомбы. Он упоминал 440 кг обогащенного до 60% материала, который можно было бы обогатить сильнее. Его хватило бы на 10 бомб. Но это не было секретом, потому что было зафиксировано в отчетах Международного агентства по атомной энергии.

По словам Арагчи, Иран был готов отказаться от этого материала и разбавить его до более низкой степени.

«Говоря это, я хотел показать, что уступка, на которую мы идем, действительно велика, но я не знаю, как они (США. — «Газета.Ru») это интерпретировали — не исключено, что из-за нехватки знаний или намерения оправдать акт агрессии, который невозможно оправдать», — заключил министр.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент США опубликовал мем, высмеивающий ядерную сделку Обамы с Ираном.

 
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
