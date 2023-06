Вину не признал, объявлен в розыск. Красильщику заочно дали срок за распространение фейков

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС.

«Суд признал Красильщика виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы заочно на срок восемь лет», — сказала судья.

Осужденному также запретили администрировать сайты в течение четырех лет после отбытия наказания.

Сторона обвинения просила приговорить Красильщика к девяти годам колонии строгого режима. Поводом для возбуждения уголовного дела стала его публикация, в которой в апреле прошлого года он «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в Буче в ходе СВО на Украине», говорится в материале агентства.

Кроме того, Красильщик дал интервью, в котором также распространял фейки о Вооруженных силах России, следует из обвинительного заключения по делу.

Красильщик вину в содеянном не признал. Он находится за границей и объявлен в розыск.

Илья Красильщик родился 10 апреля 1987 года в Москве, окончил гимназию № 1513. Затем поступил на историко-филологический факультет РГГУ, но на пятом курсе был отчислен.

В 2004 году он начал работать в компании «Яндекс» руководителем группы асессоров (сотрудников, помогающих поисковым алгоритмам лучше оценить сайты). В октябре 2006-го стал редактором сайта afisha.ru и позднее журнала «Афиша».

С октября 2014 года работал издателем латвийского русскоязычного интернет-СМИ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). С июля 2019-го — ведущий подкаста «Деньги пришли», который выпускался Альфа-Банком. С 5 февраля 2019 года занял должность менеджера международных проектов «Яндекса», руководил сервисом «Яндекс.Лавка».

После начала спецоперации в феврале 2022 года уехал из России. В апреле выразил несогласие с вводом российских войск на Украину.

22 апреля 2022 года ушел из «Яндекса» на фоне сообщений о возбуждении уголовного дела за распространение фейков о российской армии.

Отметим, что в ноябре 2020 года Красильщик стал лауреатом премии «Человек года GQ» в номинации Man of the City by Johnnie.