«Спокойный и добрый» в «Урале» охарактеризовали футболиста, задержанного за убийство

Главный тренер «Урала‑2» Евгений Аверьянов заявил, что находится в шоке из-за новостей о задержании футболиста Даниила Секача за убийство и не верит, что игрок мог совершить подобное. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он максимально спокойный и добрый человек. То, о чем пишут СМИ, утверждают, что это он сделал, не имеет официального подтверждения, и это никак не вяжется с тем, что я сам видел за два месяца работы с Даней. Он один из самых перспективных игроков нашей команды, привлекался к тренировкам основы», — поделился он.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе.

Согласно указаниям СМИ, задержанным оказался Секач.

Ранее появилась информация, что Секач сам мог стать жертвой мошенников.