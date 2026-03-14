В Финляндии заявили о худжем сигнале для России

Политик Мема: предложение Финляндии о ядерном оружим посылает РФ опасный сигнал
Член партии финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в соцсети X, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии не останется незамеченным со стороны России.

В своем посте Мема призвал правительство Финляндии не совершать «роковую ошибку».

«Это посылает России наихудший сигнал и резко усиливает напряженность в странах Балтии», — написал политик.

По его мнению, ядерное оружие не сделает Финляндию безопаснее «ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо в будущем».

5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

Позднее президент Финляндии Александр Стубб сказал, что страна не нуждается в ядерном оружии в мирное время. Политик подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему привержены ядерному разоружению, но тем временем сохраняют за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. Финляндия, как член НАТО, не имеет каких-либо ограничений в этом вопросе, уточнил Стубб.

Ранее в Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия.

 
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!