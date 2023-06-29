«Непомерные и глупые амбиции». В Госдуме назвали причины мятежа главы ЧВК «Вагнер»

Депутат Андрей Картаполов рассказал, что главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина до мятежа 24 июня предупреждали об отстранении от СВО на Украине, если бойцы компании не подпишут контракты с Минобороны. В этом случае ЧВК могла лишиться госфинансирования. «Газета.Ru» рассказывает об этой и других причинах, объясняющих поведение Пригожина.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отказался заключить контракт с Минобороны, поэтому его уведомили, что ЧВК больше не будет участвовать в военной операции. Это произошло еще до попытки вооруженного мятежа 24 июня. Об этом информирует РИА Новости.

По словам Картаполова, все вооруженные формирования начали подписывать контракты с Минобороны. Однако глава ЧВК «Вагнер» на это не согласился.

«Ему (Пригожину. — «Газета.Ru») было сообщено, что в таком случае «Вагнер» не будет привлекаться к ведению СВО. А это значит, что ни денег, ни финансовых, ни материальных ресурсов больше не будет», — объяснил депутат.

По словам парламентария, деньги для Пригожина — немаловажный фактор, если не решающий. «Вот и сложилось: денег больше не выделят — это первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье», — перечислил он причины мятежа ЧВК «Вагнер».

Картаполов заключил, что ситуация обернулась «госизменой и обманом своих боевых товарищей».

Сам Пригожин через два дня после попытки мятежа заявлял, что главной целью его действий было не допустить прекращения деятельности ЧВК после того, как власти потребовали от всех бойцов подписать контракты с Минобороны.

Финансирование от государства

27 июня Владимир Путин на встрече с военными рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.

86 млрд 262 млн рублей — по словам президента, такую сумму заплатило государство ЧВК с мая 2022 года по май 2023 года.

Эти средства пошли на содержание и стимулирующие выплаты бойцам.

Помимо этого, сам Пригожин как собственник компании «Конкорд» заработал за этот период 80 млрд рублей, поставляя через Военторг питание для военнослужащих российской армии. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — сказал Путин.

26 января Евгений Пригожин утверждал, что всегда финансировал ЧВК «Вагнер» сам, но в 2022 году началось «глобальное расширение», поэтому ему пришлось искать дополнительные источники финансирования.

Претензии главы ЧВК «Вагнер»

Пригожин неоднократно выступал с обвинениями в адрес российского военного ведомства по поводу дефицита снарядов у бойцов ЧВК в зоне военной операции. Он также критиковал их действия на линии соприкосновения. В июне он заявил, что вагнеровцы планировали передать российским военнослужащим технику 1 июля в знак протеста против приказа Минобороны, согласно которому все добровольцы должны подписать контракт с ведомством.

По утверждению Пригожина, планы изменились после того, как по позициям ЧВК нанесли удар. Тогда бойцы «Вагнера» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов.. Основатель ЧВК называл свои действия «маршем справедливости» и требовал отставки министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Российские власти обвинили Пригожина в вооруженном мятеже. Против него возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ.

Ситуацию урегулировали в течение суток при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пригожин объявил, что вагнеровцы разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Уголовное дело против Пригожина прекратили, глава ЧВК выехал в Белоруссию. В Кремле заявлял, что участников мятежа преследовать не будут.