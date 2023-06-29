Подозрительные инвестиции, санкции и $2 млрд. Игорь Макаров отказался от гражданства РФ

В профиле основателя компании «Итера» миллиардера Игоря Макарова на сайте Forbes изменились сведения в графе «гражданство». Теперь там утверждается, что в 2023 году он отказался от российского паспорта, при этом у него остается гражданство Кипра. Сам бизнесмен об отказе от российского гражданства пока не заявлял. После начала спецоперации против Макарова ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Основатель первой в России независимой газовой компании «Итера» и президент международной группы Areti Игорь Макаров отказался от российского гражданства в 2023 году, следует из его профиля на портале издания Forbes.

По оценкам журнала, состояние Макарова составляет $2,1 млрд, он располагается на 1468-м месте в списке миллиардеров.

Основой его состояния являются инвестиции на западных рынках. После начала спецоперации на Украине основателя «Итеры» внесли в санкционные списки Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Сам господин Макаров об отказе от российского гражданства не заявлял, пишет «Коммерсантъ». При этом он остался гражданином Кипра, где в 2020 году получил «золотой паспорт».

Позднее фамилия Макарова оказалась в списке россиян и украинцев, находящихся под подозрением правительства Кипра из-за выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции в 2008–2012 годы — ранее засекреченный список обнародовала газета Politis.

В рейтинге американского Forbes Макаров теперь указан как кипрский миллиардер: он занимает пятое место среди богатейших киприотов.

В России, по состоянию на 2023 год, основатель «Итеры» был 57-м миллиардером в стране.

Макаров родился в апреле 1962-го в Ашхабаде, окончил Туркменский госуниверситет. В 1992 году он основал компанию «Итера», которая с 1998-го развивала собственную газодобычу в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2013 году Макаров продал «Итеру», а в 2015-м основал компанию Areti, зарегистрированную на Кипре, пишет РБК.

После начала СВО о выходе из российского гражданства заявили несколько действующих и бывших участников списка Forbes. Среди них — инвестор Тимур Турлов, основатель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер, основатель компании Revolut Николай Сторонский, а также основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.