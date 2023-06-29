«В Краматорске уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ». Главное из брифинга Минобороны

В результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожены два генерала и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 наемников и военных советников. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ, добавив, что ВСУ пытаются наступать на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два генерала и до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 наемников и военных советников уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточный удар был нанесен 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

«По уточненной информации, уничтoжены участвовавшие в штабнoм сoвещании два генерала, до 50 oфицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемникoв и военных советников», — рассказал генерал-лейтенант.

Добавим, что 28 июня президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить протест РФ в связи с ранением трех своих соотечественников в Краматорске. По данным портала Infobae, экс-советник президента Колумбии Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес.

В ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских лиц в Краматорске пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, передает ТАСС.

О чем еще сообщили в Минобороны России

ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, говорится в ежедневной сводке российского Минобороны. По его данным, потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 135 военнослужащих.

»ВС России на запорожском направлении нанесли удар по скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны;

ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР и Тоненькое в ДНР;

Средства ПВО РФ перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, ракету HARM, сбили 11 БПЛА ВСУ», — говорится, в частности, в сообщении ведомства.

Напомним, в середине апреля директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин рассказал об ударе российских сил по Центру командования и связи ВСУ, который предположительно был уничтожен в начале марта 2023 года.

По словам Сорокина, бункер располагался во Львовской области — в старом советском пункте управления Закарпатским военным округом на глубине 120 м. В результате удара «были уничтожены около 300 офицеров из стран НАТО», утверждает политолог.

«В том числе несколько американских генералов, много полковников, много высших офицеров, возможно, и генералов, британских, очень много польских», — рассказал он в эфире YouTube-канала «День ТВ».

В марте греческий портал Pronews сообщал, что десятки иностранных офицеров были уничтожены при ударе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по «совместному украинско-натовскому центру командования и связи».