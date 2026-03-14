Силы ПВО сбили 65-й беспилотник, летевший к Москве

Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в своем канале в Мах.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Это уже 65-й беспилотник, который сбили на подлете к российской столице.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 15 украинских дронов на подлете к Москве, потом еще два. До этого в течение дня средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось видео, как российские FPV-дроны сбивают датский Q-35 Heidrun.

 
