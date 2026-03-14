Количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 60

Силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили на подлете к столице 15 БПЛА противника. Об этом написал на канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

За субботу, 14 марта, средства ПВО уже уничтожили 47 беспилотников. На этом фоне аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 23:03 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что за 10 часов средства ПВО уничтожили над восемью регионами страны 280 БПЛА ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 21:00. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

