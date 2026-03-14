На Западе заявили о риске продовольственного кризиса в мире

FT: война на Ближнем Востоке может спровоцировать мировой кризис

Война на Ближнем Востоке может спровоцировать продовольственный кризис во всем мире. Об этом пишет Financial Times.

Удары нарушили производство карбамида в регионе. Он является распространенным удобрением. При этом нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства. Кроме того, более миллиона тонн удобрений застряли в Персидском заливе.

Отмечается, что цены на удобрения растут, а именно азотные удобрения обеспечивают примерно половину мирового производства продовольствия.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее в США заявили, что Трамп знал о рисках перекрытия Ормузского пролива.