Нобелевский лауреат заявил, что Трамп «бросил гранату в мировую экономику»

Президент США Дональд Трамп с приходом к власти во второй раз нанес вред экономике Соединенных Штатов и мира. Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

По его словам, «неопределенность приобрела совершенно новое измерение» за первые почти 14 месяцев второго срока пребывания у власти Трампа.

«Говоря военным языком: американский президент бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом», — сказал эксперт.

Стиглиц обвинил Трампа в том, что тот «разрушает как международное право, так и американское право».

Также лауреат Нобелевской премии выразил мнение, что самым важным последствием действий главы Белого дома является то, что в 2025 году в США практически отсутствовал рост числа рабочих мест. Он привел данные по рынку труда, согласно которым в феврале в Соединенных Штатах было потеряно значительное количество рабочих мест.

«Это продолжает тенденцию стагнации экономики», — добавил эксперт.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

5 марта политолог, кандидат философских наук Юрий Кот заявил, что если в кампании на Ближнем Востоке США потерпят неудачу, то Трампа ничто не спасет от потери власти. Он отметил, что уже сейчас американский лидер стремительно теряет сторонников, в его коалиции происходит раскол, а избиратели сталкиваются с теми же проблемами в экономике, за которые республиканцы критиковали демократов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи — он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам США и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал США экономическим двигателем планеты.

 
