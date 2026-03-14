В Иране заявили, что сбили «противобункерную ракету» США

Иран утверждает, что сбил американскую «противобункерную ракету», сообщает гостелевидение Исламской Республики.

Как уточняется в материале, боеприпас был перехвачен над иранским городом Ленде.

До этого Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. На фоне эскалации в Исламской Республике говорят и о новых условиях для международной торговли нефтью. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Ирана, власти страны готовы рассмотреть вариант ограниченного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если расчеты за поставки будут производиться в китайских юанях.

В Вашингтоне же заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу.

