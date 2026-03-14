Трамп указал, кто должен обеспечить безопасность Ормузского пролива

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, обеспечивать безопасность этого пути. Об этом он написал в Тruth Social.

«Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом пути, и мы поможем значительно», — написал он.

Трамп пообещал, что США будут координироваться с этими странами и помогать им.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

7 марта КСИР заявил о поражении танкера в Ормузском проливе при помощи беспилотника.

Ранее сообщалось, что одна из стран получит безопасный проход через Ормузский пролив.

 
