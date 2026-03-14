Собянин сообщил об уничтожении новых дронов на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении еще двух беспилотников, летевших в сторону столицы.

«Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 15 украинских дронов на подлете к Москве. До этого в течение дня средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников. Таким образом число сбитых дронов на подлете к Москве за 14 марта превысило 60. На этом фоне аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 23:03 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

