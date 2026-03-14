«Нефутбольный момент»: Мостовой назвал спорным второй пенальти в ворота «Спартака»

Экс-игрок Мостовой назвал спорным второй пенальти в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал натянутым момент со вторым пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Советский спорт».

«Второй пенальти — спорный. Нефутбольный какой-то момент. Барриос делает передачу, а если бы он сделал передачу и человек забил гол — тогда бы отменяли гол? А он просто отдал пас, а Вендел по инерции попал ему по ноге. Но Барриос же сам делал эту передачу, Вендел бежал, хотел предотвратить», — отметил он.

Сергей Карасев, который был главным арбитром на матче, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. При назначении второго пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли судью во время игры с «Зенитом».