Военная операция на Украине. День 475-й

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Напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации, считает президент Сербии Александар Вучич.

«Я очень обеспокоен ситуацией на Украине, потому что боюсь, что дальнейшая эскалация еще впереди, — заявил Вучич в эфире телеканала Happy. — Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы».

Глава государства отдельно отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте санкций, добавив, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение западных вооружений.