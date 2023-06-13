Военная операция на Украине. День 475-й

Идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству <…> Они (бизнесмены) же умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — сказал Белоусов в эфире телеканала РБК.
В течение ночи в отдельных областях, а затем и по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Как передают местные СМИ, в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области произошли взрывы.
Напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации, считает президент Сербии Александар Вучич.
«Я очень обеспокоен ситуацией на Украине, потому что боюсь, что дальнейшая эскалация еще впереди, — заявил Вучич в эфире телеканала Happy. — Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы».
Глава государства отдельно отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте санкций, добавив, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение западных вооружений.
Россия находится на правильной стороне истории в нынешнем геополитическом кризисе, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Наша страна доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов. Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам», — заявил дипломат, выступая на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России.