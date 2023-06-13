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Политика

Военная операция на Украине. День 475-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 475-й день

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Работа разведывательного подразделения в зоне СВО

Работа разведывательного подразделения в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Минобороны сообщило о подписании контрактов с семью добровольческими подразделениями. В течение ночи на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области были слышны взрывы. Порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года, пишут «Известия». Конструктивные отношения со всеми странами отвечают интересам России, заявил посол РФ в Вашингтоне Антонов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8:35

Идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству <…> Они (бизнесмены) же умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — сказал Белоусов в эфире телеканала РБК.

8:26

8:16

8:09

8:05

В течение ночи в отдельных областях, а затем и по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Как передают местные СМИ, в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области произошли взрывы.

8:03

Напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации, считает президент Сербии Александар Вучич.

«Я очень обеспокоен ситуацией на Украине, потому что боюсь, что дальнейшая эскалация еще впереди, — заявил Вучич в эфире телеканала Happy. — Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы».

Глава государства отдельно отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте санкций, добавив, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение западных вооружений.

8:01

Россия находится на правильной стороне истории в нынешнем геополитическом кризисе, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Наша страна доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов. Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам», — заявил дипломат, выступая на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 475-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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