ТАСС: два украинских экипажа БМП сдались в плен российским военным вместе с оружием

В районе Авдеевки в плен российским военным сдались два экипажа БМП Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, командир одного из взводов попросил оказать помощь его раненым солдатам. В плен сдались 10 человек, среди которых есть тяжелораненые. Российские военные также получили две БМП-1. Ранее украинская сторона потеряла немецкие танки Leopard в ходе боевых действий. Берлин пообещал нарастить поставки.

Два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, утверждает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

По словам собеседника агентства, на связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ, попросив оказать медицинскую помощь его раненым солдатам. Он утверждает, что украинское командование отказало им в эвакуации.

«В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1», — сказал представитель силовых структур.

По информации ТАСС, в плен сдались 10 украинских военнослужащих, среди которых есть тяжелораненые. Собеседник агентства заявил, что их проверяют на причастность к совершению военных преступлений.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что на Авдеевском направлении в плен сдался целый взвод Вооруженных сил Украины. Руденко также заявлял, что украинский командир хотел спасти личный состав, так как у него было много раненых, а его командование отказало ему в эвакуации.

Потерянные танки

Заместитель министра обороны Украины Андрей Мельник ранее попросил Германию поставить стране больше танков Leopard 2. Комментируя это, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что небольшое число танков легко уничтожить противотанковым оружием и минами.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Лучше иметь много танков или не иметь их вообще», — написал Маск.

Ранее Германия направила Киеву 18 из 300 танков Leopard 2, которые стоят у нее на вооружении. По мнению замглавы МИД Украины, их количество можно было бы «утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне». 10 июня российское Минобороны заявило, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях девять танков, в том числе Leopard, а также 11 боевых машин пехоты, среди которых американские Bradley.

Комментируя эти данные, министр обороны ФРГ Борис Писториус указал, что Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставлять вооружения украинской стороне.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя», — цитирует его Bild.

По словам Писториуса, сама природа военного конфликта такова, что на ней убивают людей и уничтожают оружие. «Именно поэтому наша поддержка Украины так важна», — указал он.

«С июля [мы] нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. До конца года их будет более 100», — рассказал министр.

В феврале министерство экономики Германии одобрило экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на конец мая союзники поставили Киеву около 60 танков Leopard 2.