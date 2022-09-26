Военная операция ВС России на Украине. День 215-й

❗️Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 2 октября, сообщает Росавиация.
РИА «Новости»: российская хакерская группировка RaHDIt выложила данные 1500 украинских разведчиков, там значатся данные сотрудников, работающих под прикрытием посольств Украины более чем в 20 странах.
ВСУ за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, всего выпущено 28 ракет, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Обстрелами в Алчевске повреждены центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. В селе Травневое повреждены гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления, в Рубежном — разрушено восемь гаражей, еще три повреждено, передает ТАСС.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 07:06 обстреляли Центрально-Городской район Горловки из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, выпущено шесть снарядов. В 07:23 украинская армия также обстреляла Донецк, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.
Двое детей пострадали сегодня утром, 26 сентября, в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, передает ТАСС.