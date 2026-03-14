На подлете к Москве сбили свыше 30 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Незадолго до этого Собянин заявил, что системы ПВО сбили девять беспилотников, летевших на Москву. Первое сообщение о трех уничтоженных дронах он написал в 17.29 мск, спустя семь минут — о трех сбитых дронах, а затем, в 17.36 — еще о трех БПЛА.
Часами ранее мэр сообщил, что были уничтожены 16 беспилотников, которые летели на Москву, но были сбиты российскими военными.
Таким образом, число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.
Днем 14 марта средства ПВО ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Дроны были уничтожены над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинск.
Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.