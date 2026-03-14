На подлете к Москве сбили свыше 30 беспилотников

Собянин: силы ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил, что системы ПВО сбили девять беспилотников, летевших на Москву. Первое сообщение о трех уничтоженных дронах он написал в 17.29 мск, спустя семь минут — о трех сбитых дронах, а затем, в 17.36 — еще о трех БПЛА.

Часами ранее мэр сообщил, что были уничтожены 16 беспилотников, которые летели на Москву, но были сбиты российскими военными.

Таким образом, число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

Днем 14 марта средства ПВО ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Дроны были уничтожены над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинск.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.