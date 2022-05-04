Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Европе рассказали о последствиях отказа от совместного с Россией полета... 10:25
Доллар на торгах опускался ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года 10:23
Джастин Бибер пожаловался на нервный срыв в браке 10:22
Глава ЕК заявила, что Евросоюз 4 мая представит 6-й пакет антироссийских санкций 10:21
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 26-летнего российского хоккеиста Шарова 10:20
В Пентагоне считают уязвимой свою логистику на Тихом океане 10:20
В Госдуме предложили нефтяникам дать новые налоговые льготы 10:19
Количество посетителей спортзалов сократилось на 5 млн человек за год 10:12
Солистка «Вороваек» после комы поедет на гастроли 10:05
В Ижевске 24-летний мужчина высылал интимные фото маленькой девочке 10:05
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 70-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 70-й день

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Военнослужащие морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Военнослужащие морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Алексей Куденко/РИА «Новости»
Власти Австралии ввели санкции в отношении 75 депутатов Госдумы, телеведущего Владимира Соловьева и министров ЛНР и ДНР. Владимир Зеленский заявил, что в восстановлении Украины должны участвовать Россия и страны Европы. Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, сообщила газета Wall Street Journal. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:23

Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который «поможет ей в ее будущем в ЕС».

close
100%
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский, 8 апреля 2022 года

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский, 8 апреля 2022 года

Janis Laizans/Reuters
10:17

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал страшилками сообщения о возможном возникновении дефицита кофе на отечественном рынке в связи с санкциями в отношении страны.

«Конечно, отдельные логистические перебои, курсовые колебания, трудности в международных расчетах оказывают влияние на стоимость кофе. Он, действительно, дорожает, как и многие другие продовольственные товары. Вместе с тем я бы не верил страшилкам, будто бы кофе пропадет с российских прилавков», — сказал он.

10:04

⚡️Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года, евро опустился до 72 рублей.

9:56

❗️Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в рамках новых санкций ЕС против РФ будет запрещено вещание трех крупных гостелеканалов РФ, сообщило агентство Reuters.

Она указала, что шестой пакет санкций против России будет представлен сегодня.

Глава Еврокомиссии также отметила, что в рамках новых санкций ЕС запретит импорт нефти из России.

Кроме того, Еврокомиссия предложит санкции против российских военных, включая тех, кто «руководил операцией в Мариуполе».

close
100%
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Johanna Geron/Pool/Reuters
9:52

Минобороны РФ показало кадры сопровождения вертолетами колонн техники.

9:48

В правительстве ДНР заявили, что по Макеевке был выпущен снаряд калибром 122 мм.

Один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в ДНР.

9:47

Минобороны опубликовало видео, где пленные солдаты ВСУ рассказали про отношение к ним российских военнослужащих.

9:42

❗️ЕС предлагает ввести санкции в отношении патриарха Кирилла, передает AFP со ссылкой на документ.

9:33

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета санкций.

«Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций)… Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — сказала Захарова.

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
9:19

9:05

Власти Шри-Ланки могут в 2022 году признать российскую платежную систему «Мир», сообщает ТАСС.

9:01

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решения Конгресса США по поставкам оружия на Украину, принятые еще в январе, подтверждают намерение НАТО подготовить страну к нападению на Россию.

По его словам, президент РФ, начав военную операцию на Украине, смог это предотвратить.

close
100%
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Максим Блинов/РИА «Новости»
8:59

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс оказание дополнительной военной помощи Киеву.

Они также поговорили об «экономических последствиях для тех, кто продолжает предоставлять финансовую и материальную поддержку» проведению военной операции РФ на Украине.

8:52

Кадыров обратился к командиру батальона «Азов».

8:47

Более 150 мирных жителей и 170 раненых находятся в бункерах «Азовстали» в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

8:42

Владимир Зеленский считает, что в восстановлении Украины после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

«Я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок», — сказал Зеленский. Украинский президент также заявил, что «Россия должна выплатить Украине репарации».

close
100%
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
8:38

8:35

Авиакомпания S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов, сообщила газета «Известия».

По данным издания, компания уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus.

8:29

❗️Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций в отношении России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказывал, что шестой блок санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

8:25

Минобороны РФ показало кадры боевой работы САУ «Малка».

8:20

В Киргизии призвали граждан не использовать символы «Z» и «V» при праздновании Дня Победы.

МВД республики объяснило, что это необходимо для пресечения разжигания межнациональной вражды и предупреждения провокаций.

8:15

❗️Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского телеведущего Владимира Соловьева.

Среди попавших в список фигурируют вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова.

8:13

8:10

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил.

Минобороны Белоруссии заявило, что проверка сил реагирования ВС не несет угрозы соседним странам и в целом европейскому сообществу.

8:07

⚡️Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.

Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Газета отмечает, что на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.

8:05

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 70-го дня военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Россия дала ответ на санкции. Западным компаниям могут запретить работу в стране
Путин подписал указ об ответных мерах на западные санкции
«Подхватить ступень вертолетом это одно, совсем другое — уложить ее аккуратно»
Космический эксперт Пушкин рассказал, зачем спасать ракетные ступени вертолетом
«Выпускной вечер моей дочери стоит как однушка в Подмосковье»
Бухгалтер из Москвы рассказала о непомерных тратах на выпускные в школе и детском саду
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Зампред ЦК КПРФ Афонин заявил, что Шушкевич войдет в историю как «разрушитель могучего государства»
В армии Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
Володин назвал специальную военную операцию битвой добра со злом
Новости и материалы
Доллар на торгах опускался ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Джастин Бибер пожаловался на нервный срыв в браке
Глава ЕК заявила, что Евросоюз 4 мая представит 6-й пакет антироссийских санкций
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 26-летнего российского хоккеиста Шарова
В Пентагоне считают уязвимой свою логистику на Тихом океане
В Госдуме предложили нефтяникам дать новые налоговые льготы
Количество посетителей спортзалов сократилось на 5 млн человек за год
Солистка «Вороваек» после комы поедет на гастроли
В Ижевске 24-летний мужчина высылал интимные фото маленькой девочке
Опубликован новый портрет датского принца Хенрика по случаю его дня рождения
Неврологи нашли извилину, влияющую на развитие деменции
Хавбек ЦСКА Карраскаль пошутил, что на тренировках обводит Березуцких с закрытыми глазами
«Ъ»: власти Москвы намерены получить доступ к камерам в ночных клубах
ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла
Нефтебаза загорелась в Макеевке в ДНР из-за взрыва
Врач предупредил об опасности пульсирующей боли в голове
Россиян призвали отказаться от подключения к Wi-Fi в аэропорту
В Сибири создали первый российский 3D-принтер для работы в космосе
Все новости
Глава Хорватии пообещал не пустить скандинавов в НАТО. Но не все зависит от него
Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В Приднестровье заявили, что Украина готовила теракт с помощью дрона
В Приднестровье сообщили о предотвращении теракта с использованием дрона
«США боялись снабжать Украину тяжелым оружием из-за коррупции»
Аналитики SIPRI рассказали, какое оружие закупали Россия и Украина перед конфликтом
«Бурятский перевал Дятлова». Что погубило тургруппу Людмилы Коровиной
Заслуженный спасатель РФ назвал некомпетентность причиной гибели тургруппы Коровиной
Веб-приложения российских банков «прокачают» в обход App Store. Но есть нюанс
Глава Smart Engines Арлазаров рассказал о российском аналоге Face ID для iPhone
«Я знаю, что значит всегда быть на виду»: интервью с певицей Софи Кальчевой
Певица Софи Кальчева рассказала, почему отказалась выйти замуж за Баскова
Умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
«Если бы Путин открыл дверь»: папа Римский Франциск хочет поехать в Москву
Папа Римский считает, что спецоперацию на Украине мог спровоцировать «лай НАТО в дверь России»
«Голые» наряды, мужчины в корсетах и мучения Кардашьян: как прошел Met Gala 2022
Лучшие и худшие наряды гостей бала Института костюма
«Будут работать под шумок». Уйдут ли из России крупнейшие перевозчики
Аналитики усомнились в полном уходе логистической компании Maersk из России
«Антиисторические заявления»: МИД России ответил на критику слов Лаврова о евреях и Гитлере
В МИД России назвали «антиисторическими» заявления министра иностранных дел Израиля Лапида
Что стало с Renault Symbol за 20 лет эксплуатации в России
Хозяин подержанного Renault Symbol рассказал об особенностях владения автомобилем
Тест: назовите предмет из советского детства
Угадайте, что за вещь времен СССР изображена на фото
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть