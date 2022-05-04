Военная операция РФ на Украине. День 70-й

Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который «поможет ей в ее будущем в ЕС».
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский, 8 апреля 2022 годаJanis Laizans/Reuters
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал страшилками сообщения о возможном возникновении дефицита кофе на отечественном рынке в связи с санкциями в отношении страны.
«Конечно, отдельные логистические перебои, курсовые колебания, трудности в международных расчетах оказывают влияние на стоимость кофе. Он, действительно, дорожает, как и многие другие продовольственные товары. Вместе с тем я бы не верил страшилкам, будто бы кофе пропадет с российских прилавков», — сказал он.
⚡️Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года, евро опустился до 72 рублей.
❗️Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в рамках новых санкций ЕС против РФ будет запрещено вещание трех крупных гостелеканалов РФ, сообщило агентство Reuters.
Она указала, что шестой пакет санкций против России будет представлен сегодня.
Глава Еврокомиссии также отметила, что в рамках новых санкций ЕС запретит импорт нефти из России.
Кроме того, Еврокомиссия предложит санкции против российских военных, включая тех, кто «руководил операцией в Мариуполе».
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер ЛяйенJohanna Geron/Pool/Reuters
В правительстве ДНР заявили, что по Макеевке был выпущен снаряд калибром 122 мм.
Один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в ДНР.
Минобороны опубликовало видео, где пленные солдаты ВСУ рассказали про отношение к ним российских военнослужащих.
❗️ЕС предлагает ввести санкции в отношении патриарха Кирилла, передает AFP со ссылкой на документ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета санкций.
«Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций)… Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — сказала Захарова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решения Конгресса США по поставкам оружия на Украину, принятые еще в январе, подтверждают намерение НАТО подготовить страну к нападению на Россию.
По его словам, президент РФ, начав военную операцию на Украине, смог это предотвратить.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинМаксим Блинов/РИА «Новости»
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс оказание дополнительной военной помощи Киеву.
Они также поговорили об «экономических последствиях для тех, кто продолжает предоставлять финансовую и материальную поддержку» проведению военной операции РФ на Украине.
Более 150 мирных жителей и 170 раненых находятся в бункерах «Азовстали» в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Владимир Зеленский считает, что в восстановлении Украины после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.
«Я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок», — сказал Зеленский. Украинский президент также заявил, что «Россия должна выплатить Украине репарации».
Владимир ЗеленскийUkrainian Presidential Press Service/Reuters
Авиакомпания S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов, сообщила газета «Известия».
По данным издания, компания уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus.
❗️Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций в отношении России.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказывал, что шестой блок санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
В Киргизии призвали граждан не использовать символы «Z» и «V» при праздновании Дня Победы.
МВД республики объяснило, что это необходимо для пресечения разжигания межнациональной вражды и предупреждения провокаций.
❗️Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского телеведущего Владимира Соловьева.
Среди попавших в список фигурируют вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова.
В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил.
Минобороны Белоруссии заявило, что проверка сил реагирования ВС не несет угрозы соседним странам и в целом европейскому сообществу.
⚡️Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.
Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Газета отмечает, что на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.