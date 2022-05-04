Почему растет рубль — и как долго это будет продолжаться

Рубль триумфально завершил торги на Мосбирже 4 апреля: курс доллара снизился до 66,3 рубля, евро — до 70,44. Это минимальные значения с февраля-марта 2020 года. Как считают аналитики, основными факторами, благодаря которому окрепла российская валюта, стали новости о погашении обязательств по еврооблигациям и низкий спрос на валюту со стороны импортеров. Кроме того, постпреды стран ЕС не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть, что тоже помогло.

Рубль в среду заметно укрепился на Мосбирже к доллару и евро, обновив максимумы более чем за два года. По итогам торгов американская валюта стоила 66,3 руб., потеряв за день на 4,66 руб. Это минимальные значения с 5 марта 2020 года.

Европейская валюта подешевела на 4,31 руб. до 70,44 руб. В ходе торгов курс евро снижался до 69,8 руб., минимума с 21 февраля 2020-го.

Индекс Мосбиржи в то же время опустился до 2373 пунктов (на 2,94%), а индекс РТС вырос до 1114 пунктов (на 3,02%).

Согласно официальному курсу Центробанка на 5 мая, курс доллара снижен на 1,6 руб. до 69,4 руб./$, курс евро — до 72,4 руб./€.

Почему растет рубль

Одним из главных факторов укрепления стали новости о погашении обязательств по еврооблигациям России, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Денежные средства должны были поступить инвесторам еще месяц назад, но из-за заблокированных за рубежом средств у Минфина возникли сложности с выплатами.

Сегодня же агентство Reuters сообщило, что постпреды стран Евросоюза не согласовали эмбарго на российскую нефть, что тоже обеспечило позитивную динамику.

«Факторы укрепления рубля остаются прежними — это ограничение на движение капитала и резкое сокращение импорта. Все вместе формирует на рынке избыток валюты, что в том числе позволило рублю проигнорировать снижение ключевой ставки ЦБ РФ», — говорит начальник отдела банков и денежного рынка компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич уверен, что главным фактором остается низкий спрос на валюту со стороны импортеров. «При этом даже снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, связанное с прохождением пика налоговых выплат, не смогло спровоцировать восстановление доллара и евро. Сложившаяся ситуация помогает рублю игнорировать геополитический фактор и устанавливать новые локальные максимумы по отношению к доллару и евро», — указывает он (цитата по ТАСС).

«Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу (с 17% — прим. ред.) до 14% годовых оказало ограниченное влияние на курс рубля, не остановив его укрепление. <...>. Тем не менее, на более длинном горизонте дальнейшее смягчение мер ЦБ РФ, вероятно, будет способствовать ослаблению российской валюты», — отмечает в беседе с «Интерфаксом» аналитик компании «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

Какие остаются негативные факторы

По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, из-за санкций риски дефолта по другим облигациям остаются высокими.

«Генеральная лицензия Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), которая исключает из санкций платежи по суверенным долгам России, истекает 25 мая. Вероятно, она будет продлена, но официальной информации на этот счет пока нет», — подчеркивает он.

Кроме того, аналитик напоминает, что Центробанк предложил правительству снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки до 50%. «Данный шаг может приостановить укрепление рубля. В среднесрочном плане его переоцененность способна негативно сказаться на доходах госбюджета и экспортеров», — считает Бабин.

Начальник управления операций на российском рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко говорит, что курс доллара продолжит движение в диапазон 65-70 руб. При таком сценарии ЦБ смог бы рассмотреть вопрос снижения нормы продажи валютной выручки для экспортеров, считает он. В зависимости от экспортного товара норма может быть установлена в диапазоне от 0 до 50%.