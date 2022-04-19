Военная операция на Украине. День 55-й

❗️Главное из утреннего брифинга Минобороны РФ:
▪️ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ, а также места сосредоточения военной техники в районе Славянска, Барвенково и Попасной;
▪️авиация ВКС России нанесла удары по 60-ти военным объектам Украины;
▪️в районах Червонной Поляны и Балаклеи ВС РФ уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У»;
▪️поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники; ▪️ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам. Среди них 25 пунктов управления украинских подразделений в районах Николаева и Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника; ▪️российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки;
▪️в районах Петрополья и Малой Камышевахи перехвачены две украинские ракеты «Точка-У»;
▪️в районах Марьинки, Каменки, Семеновки и Синичино уничтожены 4 украинских беспилотника; ▪️всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.
Компания Stellantis, владеющая 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, приняла решение приостановить производство авто в Калуге из-за растущего числа перекрестных санкций и трудностей с логистикой.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во Львове откроет лагерь для беженцев из других частей Украины.
Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России.
«В свете того, что происходит сейчас в Донбассе, необходимо как никогда прекратить поставки нефти из России. Это то, что мы готовим. Президент Франции четко заявил о том, что мы пытаемся убедить в этом европейских партнеров, чтобы прекратить поставки российской нефти», — сказал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
Мария Захарова заявила, что США в ситуации вокруг Украины занимаются «прямым подстрекательством». По словам официального представителя МИД РФ, позиция Вашингтона нацелена на эскалацию агрессии.
Бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что намерен просить защиту и политическое убежище в России.
Третий день подряд с украинской стороны не будут работать гуманитарные коридоры, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она также заявила об интенсивных обстрелах на территории Донбасса.
В МИД РФ заявили, что вооружения Запада, которые окажутся на Украине, будут «законной целью для российских военных».
Губернатор Калининградской области заявил, что Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией.
МИД РФ назвал пропагандистским ходом заявления США про включение России в список стран-спонсоров терроризма.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент сообщил, что Вашингтон изучает возможность объявить РФ государством-спонсором терроризма.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также для поражения воздушных целей.
⚡️Для украинцев продлили возможность выезда из страны без загранпаспорта.
В Государственной пограничной службе Украины уточнили, что это касается всех граждан, независимо от того, из какой области они выезжают.
Российские власти запросили у авиакомпаний информацию о необходимых запчастях и расходниках для самолетов иностранного производства. Минпромторг изучает возможность их производства в России.
Замглавы Минпромторга Олег Бочаров направил соответствующее письмо замминистра транспорта Игорю Чалику 14 апреля, сообщают «Известия».
❗️Новая Зеландия объявила о санкциях в отношении крупнейших российских банков и финансовых учреждений из-за ситуации на Украине.
«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации», — указала министр иностранных дел страны Нанаия Махута.
Экс-президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров.
«Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не выработают какое-то соглашение», — цитирует Трампа издание The Hill.
⚡️МИД Украины сообщил о 16 диппредставительствах, возобновивших работу в Киеве
Украинские дипломаты рассказали, что в Киеве снова работают дипломаты ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдавии, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.
Правительство Японии поставит Украине костюмы и маски, защищающие от химического оружия, а также беспилотники.
Джо Байден проведет 19 апреля разговор по видеосвязи с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами США, и обсудит с ними поддержку Украины и координацию мер против России.
Начало разговора запланировано на 16:45 мск.
❗️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Головчино было обстреляно со стороны Украины, есть разрушения.
Глава региона рассказал, что в результате обстрела пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.
США стремятся к возобновлению работы американского посольства в Киеве, однако этот вопрос до сих пор изучается с точки зрения обеспечения безопасности дипломатов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.