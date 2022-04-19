Военная операция на Украине. День 55-й

10:25

❗️Главное из утреннего брифинга Минобороны РФ:

▪️ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ, а также места сосредоточения военной техники в районе Славянска, Барвенково и Попасной;

▪️авиация ВКС России нанесла удары по 60-ти военным объектам Украины;

▪️в районах Червонной Поляны и Балаклеи ВС РФ уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У»;

▪️поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники; ▪️ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам. Среди них 25 пунктов управления украинских подразделений в районах Николаева и Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника; ▪️российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки;

▪️в районах Петрополья и Малой Камышевахи перехвачены две украинские ракеты «Точка-У»;

▪️в районах Марьинки, Каменки, Семеновки и Синичино уничтожены 4 украинских беспилотника; ▪️всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.