Оружие, деньги, санкции. Лидеры G7 и ЕС решали, как помочь Украине

Украинские военнослужащие разгружают ракетные комплексы Javelin в аэропорту Борисполь, доставленные на Украину в рамках пакета помощи США, 11 февраля 2022 года

Президент США Джозеф Байден во вторник, 19 апреля, провел переговоры с лидерами Великобритании, Италии, Канады, Польши, Румынии, Франции, Германии и Японии. Их темой стала координация санкций против России и поддержка Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В консультациях, состоявшихся в формате видеоконференции, также приняли участие глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как проинформировала пресс-служба Белого дома, беседа продолжалась около полутора часов, передает ТАСС.

После переговоров Байден заявил, что американские власти будут направлять больше артиллерийских вооружений Украине в качестве военной помощи.

«Запасы исчерпаны»

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия вряд ли сможет снабжать Украину оружием из собственных запасов, поскольку они практически полностью исчерпаны.

«Поскольку у Бундесвера больше нет больших запасов, которые он может передать, список того, что можно поставить в страну, разрабатывается вместе с немецкой промышленностью и украинским правительством», — рассказал он.

Чтобы «противостоять российской атаке», Киев может закупать оружие немецкого производства, отметил Шольц. Канцлер пояснил, что немецкие танки «Леопард», в частности, не имели бы смысла в Украине, так как ВСУ не могли их использовать из-за отсутствия опыта обращения с этой техникой.

По его мнению, на Украину должно поступать оружие из восточноевропейских стран, с которым военнослужащие ВСУ «так или иначе знакомы».

«Остановите эту ужасную войну»

«Ясно, что мы все продолжим оказывать поддержку Украине — финансовую, а также военную», — сказал Шольц, призвав не допустить победы российской армии. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — констатировал канцлер. Он также напрямую обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами:

«Остановите обстрел украинских городов. Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите эту ужасную войну».

Военный конфликт, по его словам, «сегодня ночью вступил в новую фазу». Он указал, что считает возможным в рамках G7 предоставление Киеву финансовой поддержки в размере €50 млрд.

Шoльц назвал действия РФ на Украине «бeссмысленной вoйной» и «вoпиющим нaрушением международнoго права». Он cчитает, что Мoсква не рассчитывала на сплoченность Запада в этой ситyации. «Нерyшимость границ и тeрриториальной целoстности государств является oсновным принципом европeйского порядка безопаснoсти», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц добавил, что НАТО напрямую не будет вмешиваться в конфликт на Украине.

«Наша обязанность как глав государств и правительств — не допустить того, чтобы война перекинулась на другие страны. В связи с этим НАТО не может и не будет напрямую вмешиваться в войну, и мы единодушны в этом вопросе», — заключил он.

«Усилить международную изоляцию РФ»

Участники видеоконференции также договорились увеличить давление на Россию, сообщила пресс-служба премьер-министра Италии Марио Драги.

«Полное согласие было выражено в отношении необходимости оказывать еще большее давление на Кремль, в том числе путем применения новых санкций, а также усилить международную изоляцию Москвы», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе переговоров «была подтверждена необходимость диверсификации энергетических поставок в целью снижения зависимости от российского газа».

В свою очередь, Токио увеличит объем предоставляемых Киеву кредитов со $100 млн до $300 млн, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, «срочной задачей» является наращивание украинской экономики на фоне продолжающегося кризиса.

«Исключить новое вторжение»

Выступая во вторник в палате общин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину «таким образом, чтобы любое новое вторжение со стороны России стало невозможным».

«12 апреля я говорил с президентом Байденом и проинформировал его о моей поездке в Киев и о том, как мы усилим поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель была в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия никогда не решилась вторгнуться снова», — пояснил он.

В ближайшие 24 часа в Европу отправятся еще семь американских самолетов с военной помощью для Украины — об этом 19 апреля сообщил представитель Пентагона.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ на это США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.