«Еще один парламент»: зачем Лукашенко Всебелорусское собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил проведение шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС) на 11-12 февраля. Глава государства отметил, что первое собрание состоялось в 1996 году — в непростое для республики время.

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«Откровенно говоря, первое Всебелорусское народное собрание было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть, — подчеркнул Лукашенко. — Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль».

При этом президент заявил, что шестое народное собрание проводится во время беспрецедентного внешнего давления. «В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было», — заявил Лукашенко, добавив, что «геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать».

Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики в Минске раз в пять лет, начиная с 1996 года. На нем руководство страны представляет итоги прошедших пяти лет, а также обсуждает планы на следующий период.

На этот раз, помимо подведения итогов, на собрании будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства, сообщил Лукашенко. При этом президент отметил, что «никаких решений в угоду зарубежным «советчикам» и их здешним приверженцам быть не должно».

«Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, — отметил он. — Люди должны услышать от власти главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного».

В мероприятии принимают участие около 2500 человек. От каждой области выдвигается по 350 граждан, от Минска — 400. Это, в основном, представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники крупных предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны, в первую очередь, это представители Белорусского республиканского союза молодежи и «Белой Руси».

В указе о созыве шестого собрания сообщается, что приглашение принять участие в мероприятии получат руководители госорганов и организаций, представители местных советов депутатов, общественных объединений, СМИ, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, представителей белорусских диаспор, а также «иные лица».

«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый всебелорусский съезд», — заявил Лукашенко.

Как сообщает издание TUT.BY,

до сих пор остается не ясным, как гражданин, желающий принять участие в собрании, может выдвинуть свою кандидатуру. В 2016 году для этого необходимо было собрать 300 подписей.

Впрочем, аналитики отмечают, что попасть в число делегатов может далеко не любой желающий — принимают участие в мероприятии только сторонники Александра Лукашенко. Соответственно, попытки президента представить ВНС как некий демократический орган (хотя он не имеет конституционного статуса) ни к чему не приведут.

«Раньше ВНС использовался для сбора последователей и сторонников Лукашенко каждую пятилетку. Как таковых выборов делегатов нет, то есть подбираются администрациями люди, которые известны своей твердой позицией в отношении Лукашенко, своей поддержкой, и они туда попадают. То есть это такой сбор актива Лукашенко, ясно, что это никакой не срез общества и представлять общество эти люди не имеют права», — считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Никакого народа там не будет, там будут исключительно лица, отобранные Лукашенко, — его соратники, сторонники. Они будут двое суток слушать монолог одного человека. Никакой дискуссии на этом мероприятии никогда не было. Делегаты, которые туда избираются, — это проверенные люди, никто из случайных людей, тем более оппозиционеров, туда и близко не попадет», — рассказал «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Эксперт напомнил об одном показательном, на его взгляд, инциденте, случившемся в 2006 году в ходе третьего Всебелорусского народного собрания. Тогда бывший морской пехотинец, ректор БГУ и оппонент Лукашенко на выборах президента Александр Козулин пришел в Дворец железнодорожников, чтобы зарегистрироваться в качестве делегата ВНС. Там же его избили сотрудники бригады спецназа МВД, а затем задержали. Вскоре после выборов Козулин был осужден на 5,5 лет лишения свободы «за злостное хулиганство и организацию массовых беспорядков».

Политологи отмечают, что и на этот раз не стоит ожидать более демократичного отбора делегатов. К тому же, на Шестое Всебелорусское народное собрание у Лукашенко могут быть особые планы.

«Александр Лукашенко, вероятно, рассчитывает, что в рамках этого форума он может поменять конституцию, и сделать это без выборов и без референдума. Сейчас он после событий августа текущего года очень опасается новых выборов. Поэтому, скорее всего, в рамках этого ВНС будет создан прецедент — собрание само себя объявит конституционным и поменяет конституцию, наверное, найдет какие-то механизмы, по которым власть Лукашенко будет пожизненной с передачей по наследству», — считает Андрей Суздальцев.

Дмитрий Болкунец также уверен, что именно посредством Всебелорусского народного собрания Лукашенко намерен реализовать обещанные изменения, которые, однако, станут лишь политической уловкой со стороны президента.

«Он хочет сделать этот орган конституционным, передать туда часть президентских полномочий и сменить кресло президента на кресло генерального секретаря ВНС — такой вариант он рассматривает, чтобы его не избирал народ, а избирали делегаты этого собрания.

Он же станет человеком, который находится над всеми ветвями власти, сократит полномочия президента и скажет: «Вы же хотели реформы, вот, президент, пожалуйста, вы его избирайте, а я буду выше президента, все равно буду все контролировать», — считает Болкунец.

Такие опасения имеют под собой основания, поскольку 8 декабря Александр Лукашенко предложил передать ряд обязанностей президента ВНС и сделать его конституционным органом. «Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание», — заявил он.

Такой шаг, продолжает Болкунец, лишь спровоцирует новую волну протестов, которые, к тому же, могут носить уже радикальный характер.

Суздальцев отмечает, что Лукашенко настолько обеспокоен сложившейся ситуацией, что не хочет доверять работу по сохранению своей власти парламенту.

«Если ВНС получит конституционный статус, то в стране образуется двоевластие, есть ведь еще парламент. Но парламент формально избирается, то есть Лукашенко не доверяет собственному парламенту и делает еще один парламент», — считает Суздальцев.

Избрание делегатов Всебелорусского Народного собрания начнется 29 декабря. «Сегодня высказаться может каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества», — сказал Лукашенко.