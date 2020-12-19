Война из-за рыбы: Франция и Британия делят Ла-Манш

Спор за рыбные квоты между Парижем и Лондоном, возникший в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, может вылиться в подобие «Фолклендской войны», об этом заявил Фредерик Кувилье — мэр французского портового города Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции.

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«Вы действительно хотите, чтобы у вас на пороге, в Гернси или Джерси, началась война за Фолклендские острова?» — приводит The Telegraph слова главы города.

Он также указал на то, что британские и французские пропагандистские заявления относительно готовности привлечения военных для решения данного вопроса только усугубляют дело.

«Все эти разговоры о канонерских судах могут подпитывать ура-патриотическое эго по обе стороны Ла-Манша, но это не поможет нам достичь соглашения», — подчеркнул политик.

Вместо этого Кувилье предложил использовать Королевский флот для помощи мигрантам, пересекающим Ла-Манш.

«Вместо того, чтобы направлять лодки против рыбаков, не лучше ли послать их проверить, не тонут ли мигранты? Люди умирают в Ла-Манше», — заметил мэр города.

Слова Кувилье стали реакцией на заявление премьера Британии Бориса Джонсона, пообещавшего развернуть Королевский флот для защиты британских вод на случай, если Соединённое королевство выйдет из ЕС без сделки по рыбным квотам, и это создаст трения на международном уровне.

Лондон хочет, чтобы после Brexit квоты для британских рыболовецких судов увеличились в ущерб европейским, но ЕС сопротивляется такому перераспределению.

Министр обороны Британии Бен Уоллес также заявлял, что их военно-морской флот будет использоваться для перехвата судов ЕС и защиты британских лодок, «занимающихся своим законным делом».

«Голландцам и бельгийцам тоже придется покинуть [британские воды]. Море окажется слишком маленьким для всех нас. Будет война», — считает 33-летний французский рыбак Луис Мерлен.

Британские суда столкнутся с блокадой, если не будет сделки по Brexit, предупредил другой рыбак Жан-Ив Ноэль.

«Если мы не можем ловить рыбу в их водах, они не смогут продавать свою рыбу здесь. Мы заблокируем их суда, это точно», — приводит его слова издание Express.

Ранее источники The Sun в военно-морском флоте Британии сообщали, что размещение в Ла-Манше и Ирландском море военных кораблей планировалось давно.

«Мы проделали большую работу, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям», — утверждают военные.

В британском Минобороны сообщили, что ведомство «провело масштабное планирование и подготовку, чтобы обеспечить готовность военных к нескольким сценариям в конце переходного периода».

Вместе с тем, источник The Guardian в ВМС Британии опроверг сообщения о готовности к боевым действиям.

«Никто не собирается делать даже предупредительные выстрелы по французским рыбакам, огнестрельное оружие применяется только тогда, когда существует опасность для жизни», — заверили военные.

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что не откажется от «французской доли пирога» при обсуждении рыболовных квот после Brexit.

Французский лидер указал, что у него есть все основания требовать продолжения доступа к британским водам даже после того, как Британия выйдет из состава ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в области рыболовства между ЕС и Лондоном все еще существует «пробел» — нет решений, которые позволили бы устранить двусторонние разногласия.

Вместе с тем, она настаивает на том, что флоты стран ЕС сохраняют «законные надежды» на продолжение ловли рыбы в британских водах. По словам политика, на данный момент вероятность достижения сделки по этому вопросу «низкая».

«Позиции [Лондона и ЕС] по фундаментальным вопросам расходятся», — добавила глава ЕК.

Со своей стороны, Норвегия, которая не является членом Европейского союза, но имеет с объединением соглашение о рыболовстве, пригрозила закрыть и Великобритании, и европейским странам доступ к своим водам, если соглашение не будет достигнуто.

Если между ЕС и Лондоном не будет достигнуто нового соглашения, Великобритания выйдет из переходного периода Brexit 1 января на условиях Всемирной торговой организации (ВТО). Это будет означать установление значительных тарифов на торговлю многими видами товара между Великобританией и ЕС.