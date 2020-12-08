«Потеря достоинства»: Армения призвала Пашиняна к отставке

В Армении стартовали так называемые акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сотни людей вышли на улицы крупных городов по всей стране из-за отказа председателя правительства покинуть свой пост в полдень 8 декабря, как того потребовали оппозиционные партии.

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Наиболее крупные митинги традиционно проходили в столице республики, демонстрации организовал «Комитет за спасение родины» — объединение 17 оппозиционных сил Армении. Именно представители комитета на манифестации 5 декабря выдвинули ультиматум Пашиняну, потребовав его ухода в отставку и пообещав дать «гражданский ответ» в случае отказа.

Премьер уходить со своего поста не стал, хотя оппозиция уже выбрала ему замену в лице бывшего главы кабинета, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Отказ Пашиняна идти на поводу у протестующих, по сути, перезапустил волну антиправительственных демонстраций в республике, которые и так последовательно проходили в стране с момента подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Акции в центре Еревана привели к блокировке работы столичного метрополитена, а в соседнем городе Арарат вспыхнули стычки между противниками и сторонниками премьера. По предварительным данным, только в столице сотрудники полиции задержали более 30 активистов, в том числе представителя оппозиционной партии «Дашнакцутюн», главу новостного блока телеканала «Еркир Медиа» Гегама Манукяна.

Среди тех, кто требует отставки Пашиняна далеко не все представляют оппозицию. К примеру, с призывом к отставке правительства и организации досрочных парламентских выборов уже выступал президент республики Армен Саркисян. Также уход Пашиняна поддерживают три бывших лидера государства — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Более того, сторону противников Пашиняна заняли два крупных духовных лидера Армении.

Первый из них — католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. Он обратился к премьеру, заявив, что Армения потеряла национальное достоинство и гордость на фоне завершения обострения в Нагорном Карабахе.

«Народ теперь требует объяснений за эту трагедию <…> В нынешней кризисной ситуации мы призываем Никола Пашиняна отказаться от премьерства, дав возможность Национальному собранию избрать нового премьера, в соответствии с конституционным порядком», — отметил Арам Первый.

Отставку премьера поддержал также католикос всех армян Гарегин II. В своем послании глава Армянской Апостольской Церкви заявил, что народ после войны в Карабахе переживает боль и горечь потерь.

«В связи с растущей напряженностью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», — объявил Гарегин II.

Карабахский провал

Известные политики, духовные деятели и оппозиционеры едины в том, что Пашиняну следует покинуть свой пост по одной единственной причине — фактическом поражении Армении после очередного обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Дело в том, что в соответствии с договором между Ереваном и Баку, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) сохранила меньше трети своей довоенной территории.

Армения отказалась не только от территории на юге, которую НКР утратила в результате шестинедельной войны, но и от двух районов на севере — куда азербайджанские силы дойти не успели.

Как говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, решение Армении близко к капитуляции, с чем согласны противники Пашиняна.

Оппозиционные силы напрямую обвиняют премьера в том, что он подписал капитуляцию, а на митингах его называют «предателем» или «обманщиком». Провал военной кампании Армении предписывают именно ему, пока сам Пашинян пытается уличить в поражении своих политических предшественников.

При этом вместе с обвинением «представителей бывшей власти» с середины ноября в стране по тем или иным причинам задержали ряд оппозиционных лидеров. В частности, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и лидера «Родины», экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов,

соглашение по Карабаху фактически стало политическим самоубийством для Пашиняна.

«Политический провал Армении очевиден, и теперь оппозиция пытается скинуть премьера как главное ответственное лицо. Весь рейтинг Пашиняна рухнул, против него выступают даже те, за кем подобные настроения до последнего времени не наблюдались. В частности, Армянская Апостольская Церковь, что уже достаточно серьезный сигнал. В особенности на фоне призыва католикоса — очень весомой и серьезной фигуры в Армении. К нему прислушивается население, в особенности, когда блекнет политическая элита», — добавил эксперт.

Потеря кресла

В настоящее время оппозиционные партии, в том числе в формате «Комитета за спасение родины» призывают людей продолжить выходить на улицы, чтобы добиться ухода главы государства.

По словам представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, граждане Армении должны собраться на новую акцию неповиновения по всей территории страны 9 декабря. Более того, он призвал всех несогласных прийти к зданию парламента республики, дабы заставить «правящий режим» принять волю народа.

Поспособствует ли это уходу Пашиняна — неизвестно. Особенно, с учетом того, что за почти месяц различных демонстраций он так и не согласился с требованием своих противников. С точки зрения Вадима Муханова, важно учитывать, что против премьера играет не только недовольство оппозиции, но и ряд других факторов.

В частности, к лагерю недовольных присоединяются беженцы из Нагорного Карабаха, армянская диаспора, активно вливавшая средства в ходе конфликта в регионе, и сами жители Армении, разочарованные действиями правительства и поражением в войне.

«Потихоньку коалиция сил против Пашиняна складывается. Пока она разрознена, но ситуация складывается так, что давление на премьера последовательно усиливается. Вряд ли он сможет досидеть на своем посту до конца срока. Однако сколько ему осталось точно — сказать в данный момент очень трудно», — считает эксперт.

Значительная часть армянского населения не простит Пашиняну провал в Карабахе, уверен Муханов. По его словам, армянский лидер может лишь попытаться оттянуть конец, попробовать маневрировать, но вернуть популярность и доверие премьер уже не сможет.

При этом в уходе председателя кабмина Армении со своего поста заинтересованы далеко не все, подчеркнул эксперт. В частности, сохранение поста премьера за Пашиняном крайне необходимо Азербайджану.

«Именно Пашинян подписался под соглашением, которое зафиксировало ошеломительную победу Баку в карабахской войне — что важно для азербайджанского лидера Ильхама Алиева. С другой стороны, уход армянского премьера отчасти не выгоден России, поскольку возможный приход к власти в Армении ультрарадикальных сил в ответ на народные настроения, может привести к перезапуску конфликта в Карабахе», — резюмировал эксперт.