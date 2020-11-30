Убийство иранского ядерщика: власти нашли израильское оружие

Иранские СМИ сообщили, что оружие, которым убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, было произведено в Израиле. В частности, такую информацию обнародовал со ссылкой на источник телеканал Press TV.

Реклама

«Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля», — отмечается в сообщении.

Иранского ученого убили в провинции Тегеран 27 ноября. В этот день агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде. В СМИ отметили, что ученый ехал в бронированном автомобиле. Но злоумышленникам удалось смертельно ранить физика-ядерщика, когда тот вышел из машины.

В ученого якобы попали четыре пули, еще несколько ранений было у его телохранителя. Физика-ядерщика оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Позже минобороны Ирана подтвердило, что ученый умер в больнице. Фахризаде руководил центром исследований при министерстве обороны страны.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф ранее заявлял, что у властей есть доказательства, что Израиль причастен к убийству ученого. Министр призвал международное сообщество осудить этот акт «государственного терроризма» и перестать придерживаться политики двойных стандартов.

В то же время, глава Ирана Хасан Роухани пообещал, что не оставит без ответа убийство ученого.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА «Новости» сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

По словам бывшего главы спецслужбы «Натив» Якова Кедми, Израиль и раньше хотел ликвидировать ученого. Он рассказал РИА «Новости», как несколько лет назад покушение было подготовлено и находилось на завершающей стадии: «Люди уже вышли на боевые позиции, и оставалось только последнее слово от [премьер-министр Израиля в 2006-2009 годах Эхуда] Ольмерта, чтобы он разрешил... Все, последние минуты, я говорю «да» — через несколько минут его бы не было».

Но в последний момент эта операция была остановлена, так как стало известно, что расположение охраны Фахризаде было изменено, что «могло быть также результатом того, что они ждут этого покушения».

В Израиле считают ученого ключевой фигурой в программе по созданию иранского атомного оружия, но его смерть, по мнению источника РИА «Новости», не остановит реализацию этой программы.

В то же время, Кедми предположил, что смерть ученого могла быть использована и американскими властями как провокация для нанесения удара по Ирану, в случае если Тегеран попытается отомстить за смерть ядерщика.