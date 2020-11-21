Путин спрогнозировал рост безработицы в мире

В нынешнем году человечество столкнулось с беспрецедентными проблемами, заявил президент России Владимир Путин на саммите G20, прошедшем под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции.

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По его словам, главными испытаниями цивилизации стали пандемия коронавируса, унесшая сотни тысяч жизней, и — как следствие — глобальный локдаун и падение мировой экономики, крупнейшее со времен Великой депрессии.

Он спрогнозировал также массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и социальной неустроенности.

«Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов», — рассказал российский президент.

Если сравнить периоды 1998 года, 2008-2009 и 2014-2015 годов с нынешним кризисом, то ситуация выглядит не такой уж негативной, заявили двумя днями ранее в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

Текущий экономический спад характеризуется более стабильными ценами на основных макрорынках (кредитный, валютный и рынок труда), указали эксперты.

«В результате того, что процесс адаптации сконцентрирован в отдельных отраслях, долгосрочные последствия кризиса могут быть малы по историческим меркам», — отметили аналитики.

Они также спрогнозировали, что «инфляция может в течение значительного времени отклоняться вниз от целевого значения». То есть рост цен замедлится, и это хорошо для потребителей товаров и услуг.

Экономического подъема не ждут и в МВФ. В опубликованном в прошлом месяце экономическом обзоре организации было указано, что в этом году мировой ВВП сократится на 4,4%.

Причем в некоторых странах ситуация настолько критическая, что они находятся на пороге дефолта. В МВФ также заявили, что из-за текущего экономического кризиса в мире впервые за два десятилетия вырастет число людей, находящихся за порогом крайней бедности, а постоянные потери различных производств приведут к общему снижению уровня жизни.

И только в исключительных случаях производственный потенциал некоторых стран не понесет непоправимого ущерба, рассказали аналитики.

«Мы описываем это как долгий, неравномерный и неуверенный подъем», — пояснила в интервью Bloomberg Television главный экономист МВФ Гита Гопинатх.

И хотя в России падение ВВП в этом году будет ниже, чем во многих развитых странах, некоторые эксперты сомневаются, что после окончания пандемии страна сможет быстро восстановить утраченные позиции.

По крайней мере, нынешняя статистика не вызывает оптимизма: по данным Росстата, в третьем квартале этого года реальные располагаемые доходы населения сократились почти на 5% после того, как во втором квартале аналогичный показатель составил рекордные минус 8,4%.

Введенные в начале этого года жесткие карантинные меры привели к резкому паданию доходов населения России, сообщало агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Для того, чтобы вычислить, насколько драматична ситуация, эксперты НКР сопоставили изменения поступлений от НДФЛ и фонда оплаты труда (ФОТ) по субъектам РФ в I половине 2020 года и выявили наиболее и наименее пострадавшие с точки зрения динамики заработных плат регионы.

«Совокупные потери официально трудоустроенных граждан за период самоизоляции составили 841 млрд рублей. Государственная поддержка в основном была сконцентрирована на семьях с детьми, на выплаты которым было направлено около 640 млрд рублей, и безработных, для которых было выделено 130 млрд рублей. В целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь населения», — говорилось в исследовании агентства.

Другие эксперты указывали, что дополнительные расходы бюджета в ситуации надвигающейся второй волны пандемии являются неизбежными. У властей имеется три варианта решения проблемы дефицита.

«Действительно, из-за ущерба экономике от пандемии правительству РФ потребуется больше денег для антикризисных мер. Денег может потребоваться еще больше, если власти будут вынуждены ввести новые ограничительные меры. Выходом может быть или увеличение дефицита бюджета в 2021 году с прогнозных 2,4% ВВП, или дальнейший рост налогового бремени, или распечатывание «кубышки» — средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)», — ранее рассказывал «Газете.Ru» главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.