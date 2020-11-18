«Уходить не собирается»: что стоит за планом Пашиняна для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил в своем Facebook план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Карабахе.

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Так, армянский лидер считает необходимым восстановить переговоры о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ. Пашинян предлагает заняться возвращением арцахцев в места их проживания, восстановить поврежденную инфраструктуру и жилые дома, обеспечить соцгарантиями семьи погибших. В сообщении премьера указывается, что Ереван намерен добиться немедленного возвращения пленных военнослужащих и мирных жителей, предоставления им социальных гарантий.

Помимо этого, Никол Пашинян предлагает реформу вооруженных сил Армении. Еще одной целью, которую политик ставит перед собой, является борьба с пандемией коронавируса и стабилизация экономики после нее.

Также премьер-министр считает необходимым внести изменения в Избирательный кодекс Армении, ввести институт специализированных судей в рамках создания антикоррупционного суда.

«Важнейшей целью всего этого является обеспечение демократической стабильности Армении и создание гарантий, что формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа ничто не угрожает», — написал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что планирует проводить регулярные консультации с представителями политического и гражданского сектора страны, а также со структурами диаспоры.

На запуск всех поставленных перед собой задач Никол Пашинян отводит полгода. В июне он пообещал выступить с отчетом по реализации запущенных процессов.

После подписания с Азербайджаном соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе позиции Никола Пашиняна пошатнулись. Практически сразу, как стало известно о прекращении боевых действий в Армении начались протесты. Недовольные граждане прорвались в здание парламента в ночь на 10 ноября, устроив там погромы и требуя отставки премьер-министра.

Представители 17 оппозиционных партий тут же возглавили протестное движение. Оппозиция требует немедленного обсуждения подписанного премьер-министром Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Карабаху. 16 ноября в парламент прибыл Никол Пашинян, однако парламентская оппозиция бойкотировала заседание. В тот же день президент Армении Армен Саркисян заявил, что в стране необходимо провести внеочередные выборы, «чтобы не допустить потрясений».

Сам Пашинян уже обозначил, что покидать свой пост не собирается. Объясняя свое решение подписать мирное соглашение, премьер-министр заявил, что пошел на этот шаг после неоднократных просьб армянских военных.

«Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», — сказал Никол Пашинян в своем обращении к народу.

Глава государства отметил также, что принятое соглашение не выгодно Армении, но, если бы Ереван не подписал его, то это бы отрицательно сказалось на боеспособности страны.

«Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало», — сказал Пашинян.

Ереван действительно пошел на серьезные уступки. Согласно условиям мирного соглашения, Армения вернет под контроль Азербайджана все территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она захватила в начале 1990-х. Территория республики будет сокращена за счет районов, взятыми Баку во время боевых действий. В частности, одной из наибольших потерь для Карабаха станет город Шуши. На линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил в Карабахе будут находиться российские миротворцы.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» президент Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, план, представленный Пашиняном – достаточно логичный шаг в его попытке стабилизировать ситуацию.

«Кризис власти на лицо, в любом случае. Но полгода для того, чтобы ситуацию каким-то образом выстроить так, чтобы кризисная ситуация смягчилась — это мало.

То, что произошло — это трагедия армянского народа и дело было даже не в Пашиняне, в конце концов, а в том, что, в любом случае, это вызвало бы ту реакцию, которая произошла, это вполне нормальная человеческая реакция на то, что случилось. Полгода мало для того, чтобы выполнить все поставленные задачи, но премьер-министр хочет запустить процессы, чтобы стало видно, что работа идет, но и результат должен быть виден людям», — считает эксперт.

С другой стороны, как отмечает Иван Коновалов, если бы Пашинян поставил более длительный срок для реализации плана, это могло вызвать еще большее недовольство. Гражданам Армении необходимо представить какие-либо позитивные результаты в ближайшее время, и, в целом, среди перечисленных премьером задач, есть те, которые можно реализовать достаточно быстро, успокоив население, считает эксперт. Такими задачами может быть восстановление региона, возвращение беженцев и взаимодействие с российскими миротворцами.

Однако полностью реализовать план за полгода – достаточно сложно, считает Коновалов. Вместе с тем, по мнению эксперта, ожидать переворота в стране также не стоит.

«Такая ситуация одним днем и одним месяцем не решается, безусловно. Но с другой стороны, Армения — особая страна. Всегда существуют сомнения, что там может быть гражданская война, потому что это народ единый, в целом, это моноэтническая страна, в религиозном отношении единая, и все друг друга знают — это важный фактор.

Так что эти факторы, конечно, играют позитивную роль по отношению к тому, что взрыва не будет, но, с другой стороны, сейчас моральная травма армянского народа настолько велика что она не может просто так рассосаться», — отмечает эксперт.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев также считает, что ситуация в Армении постепенно стабилизируется.

«Представленный план говорит о том, что Никол Пашинян уходить никуда не собирается, потому что срок реализации плана – полгода. Там ставятся достаточно конкретные задачи, которые понятны каждому армянину. <…>

Учитывая, что постепенно протестное настроение снижается — численность протестов составляет порядка пяти тыс. человек, ввиду того, что похолодало увеличения явно не будет. Всплеск первый эмоциональный прошел. Сейчас партия «Мой шаг» Пашиняна имеет поддержку не менее 25% среди населения, и она контролирует парламент. Совершенно понятно, что она не будет инициировать досрочные выборы и, скорее всего, назначение нового премьер-министра», — отмечает эксперт.

Владимир Евсеев считает, что если план будет действительно реализовываться достаточно успешно, то Пашиняну удастся вернуть свои политические позиции.

Эксперт отмечает, что смена власти и потенциальный пересмотр соглашения с Азербайджаном может привести к гораздо большей трагедии, и, в целом, армянский народ это осознает. Конечно, стабилизация не будет проходить гладко. По крайней мере, подогреть ситуацию еще может передача районов Азербайджану – это должно произойти до 1 декабря.

«Я думаю, что сейчас ситуация движется к стабилизации. Понятно, что шок нынешний армяне как-то должны пережить — это не только потеря территорий, это потеря родственников, ранения многих армян.

Но, во-первых, у оппозиции нет серьезной поддержки. Во-вторых, Никол Пашинян сдаваться не собирается. Армяне, по-видимому, выплеснули всплеск эмоций и сейчас думают больше о том, как помочь родственникам и как им жить дальше, чем о том, как свергнуть Пашиняна», — резюмирует эксперт.