Переговоры по Карабаху: Пашинян и Алиев готовы приехать в Москву

Председатель правительства Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что приедут в Москву для урегулирования карабахского конфликта, как только такое предложение поступит.

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Армянский лидер обвинил Баку в отклонении мирной повестки и подчеркнул, что война должна закончиться не капитуляцией одной из сторон, а компромиссом, передает ТАСС.

«Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — заверил премьер.

Алиев, со своей стороны, напомнил, что ранее получил приглашения на заседания с участием представителей армянской стороны в Москву от президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

«Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного «Сороса», такие контакты прекратились», — сказал азербайджанский лидер, признав весомую роль России в потенциальном урегулировании конфликта.

Армения сможет признать независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Азербайджан отказался от пути диалога в решении конфликта, заявил армянский президент Армен Саркисян.

«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров.

Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще», — пояснил политик в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 18 октября.

Президент Армении заверил, что готов сделать все от него зависящее, чтобы процесс перемирия начался.

По его словам, если Баку объявит, что готов к перемирию и дальнейшем переговорам, тогда надежда есть.

«В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война», — предупредил президент.

Саркисян также обратился к истории и напомнил, что верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики, когда этот вопрос поднимался на референдуме незадолго до распада СССР. Некоторое время спустя признание было приостановлено. Армянский президент отметил, что перемирие было подписано в 1994 году, тогда же начался минский процесс.

Алиев же в обращении к нации заявил, что сейчас конфликт в Карабахе решается военным путем, но потом он будет урегулирован с помощью политических инструментов.

«От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав», — сказал Алиев.

По его словам, в течение 30 лет шли переговоры, однако вопрос не сдвинулся с места.

«Нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем — политическим», — добавил политик.

Для политического, а не военного разрешения ситуации в Нагорном Карабахе необходимо воплощать уже имеющиеся договоренности между сторонами конфликта, подчеркивал несколькими днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно», — указал дипломат.

По словам Лаврова, во-первых, необходимо постепенно, в несколько этапов, освобождать районы вокруг Карабаха, соблюдая гарантии безопасности региона и его жителей. Во-вторых, важно обеспечить надежную связь между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус региона.

Министр выразил надежду на то, что мирный процесс активизируется после трагических событий последних дней.

Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта идут с 1992 года в формате Минской группы ОБСЕ — ее возглавляют РФ, США и Франция.

Переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел состоялись в Москве по инициативе Владимира Путина. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Начат процесс согласования конкретных деталей перемирия.

Тем не менее, в тот же день обе стороны снова начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.