Карабах, США и новые санкции ЕС: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с тем, пожалуй, самых актуальных. И первая из них — ситуация в Нагорном Карабахе.

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В конце недели в «Коммерсанте» вышла публикация, суть которой сводится к тому, что нынешнее обострение конфликта спровоцировано Турцией.

«Адекват» видит в этом два главных момента.

«Во-первых, исчерпывающе раскрыта тема азербайджанского суверенитета, который по одному этому факту можно считать умноженным если не на круглый ноль, то на нечто бесконечно малое. Во-вторых, те, с позволения, успехи, которых за три недели добилась наступающая сторона при заметном, если не кратном, количественном и подавляющем качественном превосходстве (мы же помним, что регулярные ВС Армении в боях до сих пор почти не участвуют?) - это не только качество войск, это и качество их вождения. И ответственность за последнее чинам местной сатрапии следует как минимум разделить с приезжими пашами.

А если цели войны, несмотря на огромные уже сейчас людские потери, достигнуты так и не будут (мы же помним, что они многократно обозначены как выход на госграницу на всем ее протяжении?), повлиять на отношения Азербайджана с хозяином это может как угодно причудливо. В том числе как раз на почве повторения известного сюжета: втравила одна голова, развлекалась общим руководством она же, а плачевные последствия расхлебывает Змей Горыныч как целое.

И чем скорее и яснее Азербайджан разрешит себе понять, что хозяину он не друг и брат, а расходный ресурс, уровнем лишь чуть выше завезенных на театр сирийских банд, тем в конечном счете дешевле ему обойдется исполнение главной роли в чужой авантюре», — пишет канал.

На финишную прямую выходит президентская гонка в США.

«Мейстер» уже не раз писал про историко-математический метод прогнозирования исхода президентских выборов в США «13 ключей к Белому дому» от профессора политической истории Американского университета Алана Лихтмана.

«Он 9 раз подряд верно предсказал результат американских выборов (начиная с 1984 года). Вкратце метод сводится к следующему: предлагается оценить истинность или ложность 13 суждений, относящихся к общей ситуации в США, успешности политического курса действующего президента и личным качествам кандидатов. Если число ложных суждений меньше или равно 5, то правящая партия сохранит Белый дом за собой. Если же число ложных суждений равно или больше 6, то офис получит конкурирующая партия. Вот и все.

В начале августа Лихтман опубликовал свой прогноз на текущие выборы: победит Байден. На неделе профессор дал большое интервью, в котором пояснил свой прогноз. Приведем список «ключей», по которым проигрывает Трамп.

1. После промежуточных выборов партия инкумбента занимает больше мест в Палате представителей, чем после предыдущих промежуточных выборов.

2. Во время избирательной кампании экономика не находится в рецессии.

3. Рост реального ВВП на душу населения в течение срока действующего президента равен или превышает средний рост за предыдущие два срока.

4. В течение срока действующего президента не происходило устойчивых социальных волнений.

5. Действующая администрация не запятнана крупным скандалом.

6. Действующая администрация добилась большого внешнеполитического или военного успеха.

7. Инкумбент — яркий харизматик или национальный герой.

Приведенные суждения ложны; их насчитывается 7; согласно методике Лихтмана, это означает поражение партии, контролирующей Белый дом.

Обратим внимание на выделенные шрифтом 3 «ключа» — они изменились не в пользу Трампа за последние месяцы под влиянием пандемии коронавируса, вызвавшей экономический спад и социальные волнения. Алан Лихтман замечает: «Когда ты говоришь: «Проголосуйте за меня в ноябре, и я остановлю все те ужасные вещи, которые происходят при моем же президентстве», это не очень убедительно. Как сказал в свое время Герберт Гувер, который возглавлял Белый дом во времена Великой депрессии, президента хвалят за солнце и обвиняют за дождь. А в Америке сейчас очень сильный дождь».

Все это верно, однако метод профессора Лихтмана встречается с неизбежным возражением философического или даже теологического порядка. Суть выборов состоит в том, что на них голосуют разумные существа, обладающие свободой воли. Метод «13 ключей…» стремится свободу воли из расчетов исключить. Решение избирателей рассматривается как функция от набора 13 переменных (отсюда ещё одно название метода Лихтмана — «числовая машина»). Однако свобода воли — сущностная характеристика человека. Поэтому однажды «числовая машина» неизбежно даст сбой. Почему бы и не сейчас? Ответ мы узнаем не позже чем через 3 недели», — обещает канал, несмотря на то, что в самих США готовятся к тому, что выяснять, кто же победил, хотят еще несколько недель после 3 ноября.

Запад на минувшей недели отметился очередными санкциями в отношении России. Своими рассуждениями на эту тему делится Никита Кричевский.

«Кириенко, Бортников и другие господа попали под санкции за отравление Навального?

Видите ли, это и есть большая политика: санкции ЕС не может их не ввести, но и не пустить этих и других господ в случае наличия у них диппаспортов и соответствующего статуса также не может.

Странно, что многие в России таких простых вещей не знают. Хотя даже некоторые оголтелые оппозиционеры признают, что персональные санкции - как мертвому припарка», — пишет профессор в своей «Антискрепе».

В мире продолжает бушевать коронавирус.

И в этой связи ИА «Стекломой обратил внимание на сообщение о том, что Совет Федерации работает над юридическими определениями понятий «самоизоляция», «социальная дистанция» и «режим самосохранения».

Ситуацию прокомментировала Валентина Матвиенко: «Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому неповадно было заниматься отсебятиной, что называется».

«Пока трудно сказать, в каком именно законе будут прописаны определения. Скорее всего, речь идёт о законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — оценивает ситуацию канал.

Telegram-каналы читают 48% россиян, причем 15% из них делают это на ежедневной основе, радуется тем временем РИАN, ссылаясь на аналитиков одной и платежных систем.

«В июне, когда в России официально разблокировали Telegram, Павел Дуров заявлял, что российская аудитория мессенджера достигла показателя в 30 миллионов человек. Естественно, без указания пола/возраста/сферы интересов. С тех пор прошло всего четыре месяца. Считайте сами.

Кажется, данные или их трактовка неверны (к слову, в опросе приняли участие 1200 человек). Ну, либо популярность Telegram в России бежит вперёд информированности самого Дурова», — отмечает канал.

Ну и «Доктор прописал» вспомнил, что на минувшей неделе ровно 60 лет прошло с того дня, как во время заседания Генассамблеи ООН первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв стал стучать ботинком по столу.

«Обсуждалась ситуация в Венгрии - восстание в 1956 году и последующие события. Хрущёв, дабы продемонстировать, насколько ему неинтересна эта тема, снял туфлю и несколько раз немного стукнул ею по столу.

А американские журналисты утверждали, что Хрущёв вообще ботинком по столу не стучал. К слову, перед советской делегацией расположилась делегация из франкистской Испании. И историю с ботинком впоследствии еще толковали так, что своим поступком Никита Сергеевич выразил пренебрежение франкистам», — подчеркивает канал.

На этом все!

До следующей недели….