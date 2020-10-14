«В одиночку танго не танцуют»: Россия может прекратить общение с ЕС

Москва не выступала инициатором сворачивания объемов сотрудничества с Европейским союзом, но соответствующие сигналы приходят именно из Брюсселя — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД страны Сергея Лаврова о возможном «замораживании» диалога с ЕС.

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Представитель Кремля напомнил, что Москва не встречает понимания в своих попытках возобновить диалог по делу о якобы «отравлении» Алексея Навального, ситуацию с которым ЕС пытается использовать для давления на Россию.

«В Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», — подчеркнул Песков.

Ранее Лавров заявил, что, если европейские государства не будут поддерживать взаимоуважительный диалог, Россия прекратит общение с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Брюссель ведет себя в ситуации с Навальным не должным образом.

Глава МИД России сказал, что «наверное, мы должны просто на какое-то время перестать общаться» с людьми, которые «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».

«Тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», — констатировал дипломат во время онлайн-презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».

Лавров добавил, что сотрудничество по инциденту с Навальным идет в одностороннем порядке: Москва предоставила европейской стороне все данные, но не получила ничего в ответ.

«Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия также выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам», — напомнил Лавров.

Россия ждет ответ на свои запросы по делу Навального уже больше месяца. По мнению министра, Берлин руководствуется правилом «если вы нам не верите, то вы сами виноваты».

В среду, 14 октября, стало известно, что ЕС согласовал санкции против России по ситуации с Навальным, по данным западных СМИ они коснутся российского Научно-исследовательского института органической химии и ряда высокопоставленных сотрудников силовых структур.

Публикация списка в официальном журнале ЕС должна состояться в четверг, 15 октября. Лавров уже анонсировал «зеркальный ответ» России.

При этом, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с Лавровым заявил, что Европа хочет укреплять сотрудничество с Москвой, пишет ТАСС. «ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — сказал глава европейской дипломатии.

Он также пообещал, что ЕС продолжит отстаивать свои интересы, включая «уважение международного права и фундаментальных прав».

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Спустя два дня блогера перевезли на лечение в ФРГ, после Берлин заявил, что в пробах, взятых у Навального, якобы были «обнаружены следы боевого отравляющего яда «Новичок».

В начале октября Организация по запрещению химического оружия сообщила, что в крови пациента были найдены следы веществ, похожих на семейство «Новичок».

Выводы лабораторий из Франции и ФРГ были подтверждены, заявили представители ОЗХО. Москва заявила, что требует конкретики и фактов, а не попыток шантажа.

Сам пострадавший заявил, что его могли отравить только сотрудники Федеральной службы безопасности или Службы внешней разведки.

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал эти заявления «тупой русофобской пропагандой» и указал, что, когда Навальный находился в России, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали.

«Омские специалисты не нашли никакого токсиканта, ни из числа медицинских препаратов, ни фосфоро-органических соединений, ни из числа наркотических веществ, ни спиртов и их производных», — подтвердил «Газете.Ru» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.