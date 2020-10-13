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Ультиматум Тихановской: сможет ли оппозиция реализовать свои угрозы

Эксперты объяснили, почему Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

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Светлана Тихановская поставила ультиматум правительству Белоруссии, заявив, что 26 октября начнется забастовка всех предприятий в стране, если требования оппозиции не будут выполнены. Власти, с одной стороны, создают видимость готовности к диалогу, с другой — ужесточают свой ответ на протесты. Эксперты полагают, что у Тихановской отсутствует инструмент влияния на протестное движение. Между тем ситуация зависит не только от ее влияния, но и от действий правительства.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула властям республики «народный ультиматум». Оппозиция требует отставки президента Александра Лукашенко, полного прекращения насилия «на улицах» и освобождения всех политзаключенных. На выполнения всех условий у руководства страны остается 13 дней.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — сообщалось накануне в Telegram-канале Светланы Тихановской.

Судя по всему, белорусская оппозиция осознала, что пришла к определенному тупику.

Протесты в республике действительно продолжаются. Акции проходят по воскресеньям. 11 октября в республике прошел Марш гордости, на который вышли тысячи человек. Правоохранительные органы, на этот раз, дали более ожесточенный ответ.

По данным МВД, в ходе протеста по всей стране задержали 713 человек — это самое большое число задержанных на воскресных маршах за последний месяц. В соцсетях распространилось огромное количество сообщений о применении насилия к протестующим. Руководство страны, судя по всему, начало терять терпение. С одной стороны, Минск перешел к более жестким действиям. С другой, демонстрирует видимость готовности к диалогу.

В субботу Александр Лукашенко встретился с содержащимися в СИЗО КГБ оппозиционерами. Видео со встречи, которая продлилась около четырех часов, опубликовал правительственный Telegram-канал «Пул первого». Лукашенко сидел за столом с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико, незарегистрированным кандидатом и супругом Тихановской Сергеем Тихановским, членом президиума Координационного совета Лилией Власовой, активистом штаба Бабарико Юрием Воскресенским, директором IT-компании Pandadoc Дмитрием Рабцевичем, политтехнологом Виталием Шкляровым.

«Беларусь живет под лозунгом «Даешь диалог». И я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение — по всем вопросам. И не нужно быть зацикленным лишь на одной конституции, — говорит Лукашенко на встрече. — И я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только сторонников ваших, но и все белорусское общество в том, что нужно смотреть шире на проблему».

На следующий день из СИЗО были освобождены Воскресенский и Рабцевич. Однако ни протестующие, ни оппозиция жест президента не оценили.

«Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим», — говорится в Telegram-канале Светланы Тихановской.

13 октября адвокаты Виктора Бабарико передали изданию Tut.By его слова о встрече с Лукашенко. Они рассказали, что никаких договоренностей достигнуто не было.

«Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было: сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО. Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье: за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто», — приводит издание слова адвокатов Бабарико.

Переломный момент или конец?

Судя по всему, Александр Лукашенко от затянувшихся протестов устал. Уходить в отставку политик, очевидно, не собирается, в связи с чем он столкнулся с необходимостью разрешить проблему другим способом. Его поездка в СИЗО КГБ, очевидно, призвана продемонстрировать готовность к диалогу, о которой он заявляет. И, по всей вероятности, Лукашенко рассчитывал выйти из стен СИЗО на фоне заявлений оппозиционеров о каких-то договоренностях. Этого, однако, не произошло. Ожесточенный разгон протестов на следующий день показывает, что президент республики на большее идти не готов.

Встреча Лукашенко с арестантами запустила сразу два параллельных механизма — власти окончательно потеряли терпение и перешли к крайним мерам, а оппозиция решила, что настало время для решительных действий и выдвинула ультиматум.

Вообще белорусский лидер, столкнувшись с самыми массовыми протестами решил пойти по уже знакомому пути устранения конкурентов.

Спустя два месяца протестов в сухом остатке — нахождение в СИЗО лидеров оппозиции, отъезд почти всего состава президиума Координационного совета за пределы страны, задержания демонстрантов и тайная инаугурация Лукашенко. На счету оппозиции — продолжающиеся протесты, встречи Тихановской с лидерами Евросоюза — президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель — и персональные санкции ЕС, США, Великобритании и Канады в отношении белорусских чиновников.

И, как сообщает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, президенту Белоруссии удалось добиться того, что лидер оппозиции, Светлана Тихановская теряет влияние на протестное движение.

«Сама Тихановская теряет какую-либо связь с протестом, на уличных акциях о ней уже никто не вспоминает. Она со своим штабом отрывается от демонстраций, вероятно, получая небольшое финансирование от Польши. По большей части Тихановская начинает разворачивать свою работу против России, хотя и заявляет об обратном. В то же время, Координационный совет занимается поиском тактики, которая позволит забрать власть без жертв», — считает Андрей Суздальцев.

Как отмечает белорусский политолог Дмитрий Болкунец, у Тихановской действительно нет рычага давления на протесты. Однако, в то же время, эксперт обращает внимание на тот факт, что в Белоруссии попросту нет трибуны для оппозиционных лидеров и протестующие это понимают. Соответственно, на влияние Тихановской это никак не сказывается.

«На самом деле, у нее как такого инструмента влияния на протестующих нет, но она сегодня — один из голосов протеста. Я думаю, что ее обращение будет поддержано всеми оппозиционными силами республики и это будет одной из точек нового противостояния властей и оппозиционно настроенных граждан», — отмечает Болкунец.

Вместе с тем, по мнению эксперта, главной движущей силой протестного движения является не голос Тихановской, а действия властей. Иными словами, именно встреча Лукашенко с содержащимися в СИЗО оппозиционерам как видимость диалога, гораздо больше может спровоцировать протестные настроения, чем ультиматум Тихановской.

«Если Лукашенко сейчас не пойдет на какие-то уступки, то это может спровоцировать дальнейшие насилие со стороны власти, которое демонстрируется неоднократно и есть тому много подтверждений, а это приведет к тому, что будут радикализироваться протесты и будут возникать истории, когда начнут протестующие сжигать дома и автомобили чиновников или сотрудников органов власти. Это уже происходит, к сожалению. Может случиться такая ситуация, когда остановить протест радикальный будет уже невозможно, никто не сможет это сделать: ни Тихановская, ни кто-то другой», — резюмирует эксперт.