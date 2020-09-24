«Торговля мифами»: как Запад может повлиять на Белоруссию

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции в отношении виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.

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«Учитывая задержку в Брюсселе [с введением санкций], учитывая мошенническую инаугурацию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции [в соответствии с поправкой Сергея] Магнитского против тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека», — приводит его слова ТАСС.

Накануне, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко. Дата и время церемонии держались в секрете, представители дипломатических миссий на мероприятие не были приглашены. После инаугурации сотни людей вышли на улицы Минска, однако церемония спровоцировала не только протестные настроения, но и возмущение Запада.

«Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал Рааб в Twitter 23 сентября.

Великобритания, готовящаяся 1 января 2021 года окончательно покинуть состав Евросоюза, в вопросе санкций и вообще внешней политики уже может чувствовать себя свободнее. Соответственно, с высокой долей вероятности после заявления главы МИД от Соединенного Королевства действительно стоит ожидать введения ограничительных мер против белорусских чиновников.

Свой ответ на происходящее в республике готовят и США. 11 сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Биган заявил, что Вашингтон планирует расширить санкционный список, в котором на данный момент находятся 16 высокопоставленных чиновников, в том числе и сам Лукашенко.

«Вдобавок к этим 16 лицам мы и Европейский союз обмениваемся информацией касательно добавления новых имен [в черный список], которые мы будем готовы анонсировать в ближайшем будущем», — сказал Биган в ходе телефонного брифинга с журналистами.

Правда, у Евросоюза возникли проблемы в процессе согласования санкций против Белоруссии. Для этого требуется поддержка всех 27 членов ЕС. Всю прошлую неделю Евросоюз пытался утвердить санкционный список ответственных за нарушение хода выборов в Белоруссии. Кипр, однако, блокирует введение санкций.

И дело вовсе не в том, что Никосия играет на стороне Лукашенко. Ее позиция вообще никак не связана с событиями в Белоруссии. Кипр требует введения аналогичных мер против Турции, которая ведет разведку и добычу газа в спорных водах Средиземного моря.

В понедельник, 21 сентября, состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которой и обсуждался белорусский вопрос. Дискуссия привела лишь к разочарованию внутри содружества и осознанию необходимости распутать очередной клубок противоречий.

«Очень жаль, что сегодня мы не смогли принять решение о санкциях за нарушения прав человека в этой стране из-за того, что государство-член взяло [эту тему] в заложники. Это неверный сигнал белорусам, нашим народам и всему миру», — сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал приложить все усилия для принятия санкций против Белоруссии.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы санкции против Белоруссии были приняты к следующей встрече министров, — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. — Это становится моей личной целью, потому что я понимаю, что от этого зависит престиж Европейского союза».

Впрочем, и Кипр вряд ли сдаст свои позиции, особенно после того, как он их обозначил публично и достаточно ясно.

Вопрос введения санкций в отношении Белоруссии будут обсуждать лидеры стран Евросоюза на следующей неделе. До тех пор реакция Запада ограничивается непризнанием Лукашенко президентом республики. С подобными заявлениями выступили Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Чехия, Эстония, Украина, Канада и США.

Иными словами, Александр Лукашенко движется к международной изоляции, которая, впрочем, не станет для него проблемой. Белорусский лидер и так привык возглавлять государство в изоляции от Запада.

Отношения между Минском и Брюсселем ухудшались на протяжении всего правления Александра Лукашенко до 2014 года, когда он отказался признать Крым частью РФ, а затем предложил себя в качестве посредника в переговорах России и Украины. С того момента между Белоруссией и Западом наметилось потепление. И, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Европа и США заслуги Лукашенко все еще помнят, а потому ведут себя сейчас достаточно осторожно.

«Лукашенко выгоден Западу, выгоден Украине — это и контрабанда, и непризнание Абхазии, Южной Осетии, непризнание Крыма. Это такой инструмент давления на Россию, который Россия сама и оплачивает. Обратите внимание, как ведет себя осторожно Украина, потому что люди передвигаются через Белоруссию и контрабанда идет украинских товаров на российский рынок и т.д. Он всем там выгоден. Но они, естественно, не могут не отреагировать на нарушения прав человека», — считает Суздальцев.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец также уверене, что даже в случае введения санкций в отношении руководства республики ситуация не изменится коренным образом.

«Такая ситуация для Лукашенко не нова. Он этого ждал, и никакой неожиданности для него не будет. Послов отзывать европейцы не станут, контакты будут проходить, бизнес будет делаться, то есть ничего страшного не происходит», — указывает эксперт.

Заявления из США, действительно, демонстрируют скорее не возмущение, а равнодушие. Дональду Трампу, очевидно, неинтересна постсоветская тематика, и этим направлением занимается госсекретарь США Майк Помпео, который в феврале совершил турне по четырем постсоветским странам, посетив Украину, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию. Центральным событием в этом турне стало именно посещение Минска — первый визит американского госсекретаря в Белоруссию за 25 лет.

По итогам переговоров с Лукашенко Помпео объявил, что Вашингтон после 12 лет отсутствия дипломатической миссии в республике направит в Белоруссию своего посла. И от своих намерений Белый дом не планирует отказываться, даже несмотря на непризнание легитимности Александра Лукашенко и заявления, что руководство республики нарушает права граждан.

Что касается Евросоюза, то, на первый взгляд, кажется, будто введению санкций препятствуют внутренние противоречия между членами содружества. Однако политологи убеждены, что у Брюсселя есть рычаг давления на руководство Белоруссии, к которому он, однако, не хочет прибегать.

«Персональные санкции никогда ни на что не влияли. Единственная жесткая санкция — это если бы они [ЕС] закрыли рынок Евросоюза для белорусских нефтепродуктов или для вывоза калия. А это все имитация. Это торговля мифами, на самом деле», — считает Андрей Суздальцев.

Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Болкунец.

«Весомым для Лукашенко было бы эмбарго на покупку нефтепродуктов или закрытие рынка. Вот это сыграло бы значимую роль и еще, я думаю, что важным инструментом был бы безвизовый режим для граждан Белоруссии — это тоже сыграло бы определенную роль для части белорусского общества как поддержка со стороны Евросоюза. Но вряд ли на это Европа пойдет»,

— рассуждает Дмитрий Болкунец.

Политолог отмечает, что Евросоюз не почувствовал бы ощутимого урона от санкций такого уровня, в то время как Лукашенко вынужден был бы искать выход из подобной ситуации. Однако предпосылок к тому, что Брюссель прибегнет к таким мерам, пока нет.