Добавьте Турцию: Кипр блокировал санкции ЕС против Белоруссии

Санкции Евросоюза против властей Белоруссии будут обсуждаться на саммите 24–25 сентября, но выработку общей политики осложняет позиция Кипра, рассказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, в понедельник, 21 сентября, министры иностранных дел 27 стран — членов ЕС не пришли к единому мнению по санкциям против Минска — Никосия требует также ввести ограничительные меры против Турции, передает ТАСС.

«Кипр не против санкций против Белоруссии, но считает, что санкции нужны и против Турции. ЕС прекрасно понимает ситуацию Кипра. Мы понимаем, что Турция не изменила свое поведение, и мы должны рассмотреть санкции», — сказал европолитик.

Кипр добивается внесения в санкционные списки семи компаний из Турции, участвующие в добыче природного газа в экономической зоне в Средиземном море, которую островное государство считает своей.

Боррель подчеркнул, что введение санкций против нынешних белорусских властей уже стало для него «личным делом», и, если рестрикции не удастся согласовать в ближайшее время, «доверие к ЕС будет подорвано».

Стоит отметить, что перед заседанием главы МИД стран ЕС дипломаты провели завтрак с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, которая в августе проиграла выборы Александру Лукашенко, но, не согласившись с официальным подсчетом голосов, объявила о создании Координационного совета оппозиции.

20 сентября Совет по правам человека ООН в Женеве провел срочные дебаты по ситуации в Белоруссии, проект резолюции был принят по их завершении. Председатель совета Элизабет Тихи-Фиссльбергер продемонстрировала видеообращение Тихановской.

СПЧ ООН также призвал белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая Координационный совет и гражданское общество, чтобы гарантировать уважение прав человека.

Однако в Министерстве иностранных дел России указали, что СПЧ ООН не имеет права оценивать избирательные процессы в странах-членах всемирной организации, а потому резолюция по ситуации в Белоруссии не имеет юридической силы.

«Западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делигитимизации власти в отдельно взятой стране», — указало ведомство.

Резолюция же, отмечается в заявлении, является «юридически ничтожной» и была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права.

«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Европейский парламент по итогам пленарной сессии согласовал текст резолюции по Белоруссии. В тексте документа говорится, что Европа отказывается признавать итоги выборов в Белоруссии и не считает действующего президента Александра Лукашенко легитимным главой государства.

В качестве представителя народа Белоруссии европейские депутаты признали Координационный совет оппозиции. Для давления на официальную белорусскую власть депутаты призывают Совет ЕС прибегнуть к санкциям.

Ограничительные меры должны быть введены в отношении «всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии».

Среди других мер давления на белорусские власти в резолюции Европарламента перечисляются призыв к руководству ЕС заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов ЕИБ, ЕБРР, а также отозвать решение о проведении в республике Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Помимо этого, Европарламент выразил сожаление о начале отгрузки ядерного топлива на БелАЭС. По мнению европейских парламентариев, запуск атомной электростанции должен быть начат только после выполнения в полном объеме рекомендаций ЕС по проведению стресс-тестов. Как сообщал ранее Лукашенко, БелАЭС будет запущена в работу уже 7 ноября.

Более того, члены ЕП намерены изучить возможность введения санкций в отношении граждан России, которые, с их точки зрения, «непосредственно причастны к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

В случае введения Евросоюзом санкций против Белоруссии Минск примет ответные меры, пообещал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран — членов Евросоюза», — указал Макей.