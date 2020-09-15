Конфликты на удаленке: какой будет юбилейная сессия Генассамблеи ООН

15 сентября Генассамблеи ООН открывает юбилейную, 75-ю сессию. Председателем сессии еще летом был избран представитель Турции Волкан Бозкыр. Тема сессии — мультилатерализм (сотрудничество стран при решении важнейших мировых вопросов) и пандемия коронавируса.

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Празднование, однако, омрачено сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, открытие юбилейной сессии пройдет без торжеств в связи с пандемией. Неделя высокого уровня также пройдет в виртуальном формате. Делегациям предложили записать видеообращения лидеров стран, которые будут показаны в зале Генассамблеи во время общих прений 22-29 сентября. Судя по всему, все главы государств решили последовать этому совету, кроме президента США Дональда Трампа. Ранее он высказал желание лично выступить с речью на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я думаю выступить с речью прямо в ООН. Многие люди не смогут быть там из-за COVID, — говорил глава Белого дома. — Я считаю, что это лучше представляет страну. Как президент США я чувствую себя отчасти обязанным присутствовать в ООН и произнести эту важную речь».

22 сентября состоится выступление президента России Владимира Путина. С высокой долей вероятности, все видеообращения будут сосредоточены на вызовах, с которыми столкнулся мир в связи с пандемией коронавируса. Впрочем, эта тема уже не раз поднималась, в том числе и в рамках ООН, что стало демонстрацией того, как сильно Организация нуждается в изменениях.

Возможно, в речи российского лидера будут подняты и темы, затронутые в заявлении Госдумы России, принятом по случаю 75-й годовщины создания ООН. В нижней палате российского парламента поддержали координирующую роли организации и категорически выступили против попыток ее переформатирования. «Прикрываясь «благородными» лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН и продвигая инициативы по ее реформированию, ряд западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки зачастую стремятся переформатировать эту уникальную организацию в целях реализации собственных корыстных интересов», — говорится в заявлении депутатов.

Российские парламентарии опасаются, что попытки Вашингтона дискредитировать активность России и Китая, являющихся членами Совета Безопасности ООН, несут угрозу для самой организации, поскольку идут вразрез с фундаментальными основами и принципами ее деятельности.

За 75 лет существования ООН выросла с 50 до 193 членов. Изначально Организация Объединенных Наций задумывалась как платформа, на которой значимый голос есть и у больших и у маленьких стран.

Сегодня свой юбилей ООН встречает в мрачном настроении — ее работа не раз заходила в тупик, в том числе и в самое критическое время пандемии.

После заявлений о необходимости солидарности для противостояния вызовам, появившимся из-за вспышки и распространения коронавируса члены ООН перешли к конфликтам. Почти наверняка Дональд Трамп затронет тему китайской угрозы — с трибуны ООН он уже не раз это делал, да и сама пандемия стала поводом для новых упреков президента США в адрес Пекина. Почти наверняка КНР не оставят критику Трампа без ответа.

На фоне призывов генсека ООН Антониу Гутерриша к сплоченности во время пандемии глава Белого дома объявил о временном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения из-за «зависимости» организации от Китая. Проигнорированы были и призывы Гутерриша к отмене санкций, мешающих доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

Инициатива генсека ООН об увеличении взносов для помощи наиболее пострадавшим странам тоже, в целом, осталась без внимания. Из запланированной на эти цели суммы в $10 млрд. пока была внесена только четверть. Гутерриш также призвал страны выделить $35 млрд. на разработку COVID-вакцин. Между тем, мировое сообщество небезосновательно переживает, что мировые лидеры попытаются монополизировать запасы вакцины.

Совет Безопасности в течение нескольких месяцев не мог принять резолюцию, призывающую заморозить все конфликты во время пандемии коронавируса. Гутерриш выступил с этим заявлениям в марте. Лишь в июле Совбез поддержал его призыв.

Политические трения парализовали работу Совета Безопасности ООН задолго до пандемии. Кризис, с которым столкнулось мировое сообщество лишь усугубил и продемонстрировал этот факт.

Никуда не делось и противостояние Запада с Россией, что также отражается на каждой резолюции, касающейся Украины или Сирии.

Сам Антониу Гутерриш, судя по всему, уже адаптировался к новым реалиям. Ни о каких реформах организации речи не идет. Генсек сосредоточил юбилейную сессию на двух инициативах — декларация принципов поддержки многостороннего сотрудничества и консультации с мировым гражданским сообществом по поводу направлений, в которых ООН следует двигаться в течение следующих лет. Выводы консультаций Гутерриш представит ООН в сентябре.

Между тем, в докладе ООН, представленном на днях, сообщается, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, можно сравнить с временами Великой депрессии 1930-х годов.

Представитель ООН Оливье де Шуттер заявил, что созданные по всему миру системы социальной защиты ненадежны.

«Текущие меры, как правило, краткосрочные, финансирования недостаточно, и многие люди неизбежно окажутся в затруднительном положении, — заявил он. — Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без COVID-19».

В апреле исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что около 130 миллионов человек по всему миру могут пострадать от голода из-за последствий пандемии.

«Должен вас предостеречь, что, если не начать действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев», — заявил Бизл.

В подвешенном состоянии остаются и вопросы глобального потепления, продолжающихся военных конфликтов и новых потоков беженцев, к которому западный мир по-прежнему не готов. Все это происходит на фоне холодной войны между США и Китаем, выхода Соединенных Штатов из почти всех основополагающих договоров в сфере безопасности (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу), неопределенной остается и судьба СНВ-3.

К слову, в августе США официально направили в Совет Безопасности ООН документы о неисполнении Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки. Тем самым Вашингтон надеется запустить процесс восстановления жестких санкций ООН против Тегерана и полного разрушения СВПД — договора, который в ООН называют «сделкой века» и за сохранение которого ей снова придется побороться.

Список проблем и вызовов, стоящих перед Организацией Объединенных Наций достаточно серьезен. Так что празднование юбилея будет заглушено нарастающим беспокойством и очередным раундом конфликтов между пятью постоянными членами Совета безопасности.