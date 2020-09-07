Срочный разговор: зачем Кулеба звонит в Россию

Киев инициирует срочный разговор с Москвой из-за «провокации» в Донбассе — с такой инициативой выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, собщают «Известия».

«Незаконные вооруженные формирования совершили провокации», в результате чего скончался один украинский военный, еще один получил ранения, заявил Кулеба.

По его словам, инцидент представляет собой не что иное, как попытку сорвать процесс мирного урегулирования. «Инициировал разговор [с главой МИД России Сергеем Лавровым] для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — добавил он.

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6 сентября наблюдатели народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что между украинскими силовиками произошла перестрелка.

«По оперативным данным наших источников, в результате перестрелки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один из которых погиб, второй находится в тяжелом состоянии. С целью сокрытия небоевых потерь командир бригады Войченко <...> принял решение представить убитого военнослужащего, как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР», — говорится в заявлении ополченцев.

При этом наблюдатели СММ ОБСЕ в данном районе нарушений режима прекращения огня со стороны подразделений ЛНР не зафиксировали.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Согласно договоренностям, с 27 июля на линии разграничения стороны прекращается огонь. Полное и бессрочное прекращение огня приняли народные милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вводится запрет на наступательные действия и диверсии, ведение огня из стрелкового и любого иного оружия, размещение вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима прекращения огня вводится дисциплинарная ответственность.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. Украинские власти тогда объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС). В ноябре 2019 года

ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек. Порядка 1,3 млн человек были вынуждены переселиться в другие регионы Украины, Россию и страны ЕС.

В сентябре 2019 года на фоне подготовки к саммиту «нормандской четверки» командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что ВСУ готовятся к отводу своих подразделений вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Кравченко подчеркнул, что задачу перед ВСУ поставил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские военные пошли на такой шаг «ради улучшения жизни своих граждан», добавил он. «Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — подчеркнул Кравченко.

Тогда миссия ООН по правам человека на Украине констатировала деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия. Однако в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что военные ВСУ 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

2 сентября 2020 года Россия, Украина и ОБСЕ достигли новых соглашений по разведению сил на четырех участках в Донбассе. Глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что ВСУ и ополченцы придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Кроме того, были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования.

При этом Украине можно было бы временно отказаться от неподконтрольных территорий Донбасса в случае провала минских соглашений, заявил экс-глава украинского МИД, а ныне украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. На такой шаг Киеву стоит пойти, если он выберет «западный вектор».