«Делаем Конституцию»: Лукашенко отказался говорить с оппозицией

Белорусские власти не собираются проводить переговоры с оппозицией. Об этом заявил помощник президента страны Николай Латышенок, общаясь с протестующими у резиденции главы государства в Минске.

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По его словам, переговоры будут проведены с инициативными группами. Латышенок сообщил, что не сомневается в честности проведенных 9 августа выборов президента.

«Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию», — напомнил помощник Александра Лукашенко.

В целом его беседа с протестующими носила мирный характер. Латышенок лишь упрекнул манифестантов в противоправных действиях во время акций. Те отмечали, что не провоцировали беспорядки, которые проходили в первые дни протестов. Собравшиеся отметили, что среди активистов были провокаторы, которые и строили баррикады, передает ТАСС. С ними, по мнению участников протеста, и следовало разбираться правоохранителям.

На вопрос о том, почему в первые дни акции протеста настолько жестоко подавлялись, помощник президента республики ответил, что причиной тому стали выстроенные баррикады и нарушение правил общественного порядка.

«Потому что люди построили баррикады. Второе — то, что перекрывались улицы и мешали обычным жителям двигаться по городу», — сказал Латышенок.

В воскресенье, 30 августа, в Минске прошел «Марш мира и независимости». Стартовала акция протеста в 14.00 в центре столицы. Протестующие белорусы двинулись к стеле «Минск — город-герой», однако к самому монументу не приближались — он был окружен правоохранителями.

Далее манифестанты дошли до Дворца Независимости — резиденции Лукашенко. Силовики со спецтехникой перекрыли подход к зданию. Они призвали протестующих не подходить близко к ограждению. Tut.by сообщал, что около Дворца Независимости находились внутренние войска, ОМОН, а также автозаки и военная техника.

Около 16 часов белорусского президента Александра Лукашенко сфотографировали у Дворца Независимости в бронежилете и с автоматом в руках. «В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», — говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала «Пул Первого».

Снимок также направила в редакцию РИА «Новости» пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске.

Во время акции люди разбредались. По словам корреспондента RT Игоря Жданова, этому способствовал не только дождь, но и то, что «координаторы протеста гоняли всю толпу людей просто по всему городу». Он отметил, что в это воскресенье маршрут у оппозиции был такой же, как и неделей ранее. Начальная точка — площадь Независимости, затем люди двинулись к стеле «Минск — город-герой», а закончилось все у резиденции Лукашенко.

В МВД сообщили, что спустя два часа после начала акции были задержаны 125 человек. Пока официальных данных по численности участников акции не было. Корреспонденты РИА «Новости» отмечали, что в Минске были перебои со связью и интернетом. К концу дня ТАСС информировал, что мобильная связь наладилась.

Уже три недели в Белоруссии продолжаются протесты. Первые акции прошли вечером 9 августа, когда стали известны предварительные результаты выборов президента. С огромным отрывом победу одержал Александр Лукашенко.

Многие белорусы вышли на акции протеста с требованием провести новые выборы или пересчет голосов. Лукашенко в ответ заявил, что если новые выборы и пройдут, то после принятия поправок в конституцию.

В первые дни манифестации подавлялись силовиками. Использовались светошумовые гранаты, резиновые пули. Были задержаны порядка 7 тыс. граждан. Кроме того, задержанные сообщали о насилии со стороны правоохранителей.

На это обратили внимание европейские власти. ЕС заявил о намерении ввести санкции в отношении лиц, которые причастны к применению силы против манифестантов.