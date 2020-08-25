Не для всех: Кипр частично откроет границу для россиян

Некоторые категории россиян с 28 августа смогут посетить Республику Кипр, но им придется провести 14 дней в режиме самоизоляции. Об этом стало известно после публикации кипрским минздравом вечером 24 августа нового еженедельного списка деления стран на категории по складывающейся в них эпидемической ситуации.

Впервые с начала пандемии Россию официально занесли в этот перечень как страну категории С.

«Только определенные категории граждан имеют право въехать в Республику из стран группы C, у которых есть возможность пройти диагностический тест на коронавирус по прибытии на Кипр или иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета», — указано в сообщении министерства.

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Минздрав республики ранее уточнял, что к категориям лиц, кому можно приезжать на остров из стран, не входящих в категории А и В, относятся граждане Республики Кипр, постоянно проживающие на острове, и члены их семей, включая супругов, детей и родителей, а также граждане других стран, которые могут проживать на Кипре на законных основаниях, то есть в первую очередь имеющие виды на жительство в островном государстве. Также в эту категорию входят те, кому дозволено въезжать на кипрскую территорию в соответствии с Венской конвенцией, то есть сотрудники дипломатических представительств и миссий.

Кроме них, на Кипр можно въезжать тем, кто имеет специальное разрешение на въезд в страну от правительства республики.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Кипра от 12 августа текущего года, гражданам, прибывающим из стран категории C, необходимо пройти молекулярный тест на коронавирус за 48 часов до окончания 14-дневного периода самоизоляции, взяв на себя соответствующие расходы.

«Результат лабораторного исследования необходимо отправить по адресу monada@mphs.moh.gov.cy. Подразумевается, что самоизоляция заканчивается на 14-й день при отрицательном результате повторного лабораторного исследования», — уточнили в сообщении минздрава.

Страну из группы С при улучшении в ней эпидемической ситуации могут довольно быстро перевести в группу В. От граждан этих государств для приезда на Кипр по-прежнему требуется сертификат об отсутствии коронавируса, но им уже не нужно проводить две недели на карантине. При этом для прибывающих на Кипр туристов из стран группы А вообще не предусмотрено наличие каких-либо специальных документов, кроме паспорта и обязательной для прибытия на остров абсолютно всех авиапассажиров иммиграционной карты CyprusFlightPass. Ее нужно заполнить онлайн не позднее, чем за сутки до вылета авиарейса и в ответ получить разрешение на прилет.

Накануне также появилась информация, что российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в семь стран. Как сообщили «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору поручили проработать открытие сообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).

В то же время, источник издания в одной из российских авиакомпаний допустил, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со Швейцарией, будут организованы только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу, а также для посещения медучреждений.

В связи с пандемией коронавируса Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж.

Исключение составили только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

С 1 августа российские власти решили возобновить авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, с 1 августа ограничения на пересечение границ сняли Россия и Абхазия, а с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время граждане РФ смогут ездить и в Польшу.