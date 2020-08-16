Забастовки и реакция: как прошел седьмой день протеста в Белоруссии

Седьмой день протестов несогласных с результатами выборов в Белоруссии демонстрирует готовность людей продолжать участвовать в акциях: на улицы выходят не только в Минске, но и в регионах республики — Бресте, Гомеле, Гродно, Барановичах, Могилеве и других.

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Самый крупный митинг прошел в Минске. 15 августа хоронили 34-летнего Александра Тарайковского, погибшего во время митинга 10 августа. Ранение, приведшее к смерти, мужчина получил недалеко от станции метро «Пушкинская» — именно к этому месту стали стягиваться минчане, по оценкам портала Tut.by, их были «десятки тысяч». Участники траурного мероприятия несли цветы, ленточки и лампады.

Основной причиной смерти Тарайковского стала открытая рана грудной клетки, в результате он скончался от потери крови. В МИД Белоруссии заявили, что участник митинга хотел бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, однако оно взорвалось у него в руке — именно это, по версии белорусских правоохранителей, стало причиной смертельной травмы.

Associated Press накануне опубликовало топ-кадры видеозаписи предположительного момента гибели Тарайковского. По изображениям, тем не менее, нельзя сделать однозначный вывод, как именно погиб протестующий и было ли у него с собой взрывное устройство.

Спустя некоторое время Euroradio.fm опубликовало видеозаписи, снятые с другого ракурса, на котором, как утверждается, показана гибель Тарайковского.

На кадрах видно, как мужчина в одиночку небыстро идет по направлению к цепи ОМОНа с поднятыми руками, после чего происходит вспышка со стороны силовиков, через некоторое время протестующий начинает шататься и падает на асфальт.

Лозунги на акциях протеста, которые в настоящий момент перестали приводить к столкновениям с правоохранителями, стали практически унифицированными для всей страны — «Лукашенко, уходи», «Мы не народец», «Перемен требуют наши сердца» и ряд других.

Забастовки продолжаются

Другое направление протестов, на которое белорусские власти уже не могут не обращать внимания, — продолжающиеся забастовки на крупнейших предприятиях республики, что в конечном итоге может обернуться проблемами в экономике.

Трудовые коллективы — именно то электоральное ядро, на которое опирается президент Белоруссии Александр Лукашенко не только в своей предвыборной риторике, но и в политических действиях в целом. А потому, если митинги на улицах белорусских городов глава государства мог списать на «обкуренных, пьяных , с наркотиками» (так он комментировал задержание первых трех тысяч человек еще 10 августа), то в адрес рабочих Лукашенко таких слов позволить себе не может.

В забастовках уже приняли или принимают участие Белорусский автостроительный завод (БелАЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский тракторный завод (МТЗ), «Гродно Азот», «Белмедпрепараты» и другие предприятия.

15 августа провели митинг сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), на котором выступил директор предприятия Алексей Римашевский, признав поражение действующего президента на выборах 9 августа. Вместе с тем он заявил, что сам голосовал за Лукашенко, что встретило гул со стороны работников завода, но при этом объяснил причину своего выбора.

«Потому что оцениваю действия человека Я это сделал, проголосовал [за Лукашенко], но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?»— заявил Римашевский.

При этом он отметил, что граждане на выборах имеют право на альтернативную точку зрения.

Лукашенко прекрасно понимает, что в данный момент ему принципиально важно сохранить устойчивость экономики, поскольку без этого элемента можно лишиться устойчивости политической, или, как называет эту категорию сам белорусский лидер, необходимо предотвратить «политические дрязги».

Именно поэтому президент республики призывает не допустить политизации трудовых коллективов в стране.

«Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?» — цитирует «Интерфакс» его слова.

Лукашенко уже заявил, что в понедельник, 17 августа, посетит МЗКТ, чтобы ответить на все вопросы, волнующие трудовые коллективы. При этом он подчеркнул, что «работа экономики» — наиважнейший вопрос, поэтому многие будут «раскачивать эту ситуацию» и призывать граждан к забастовкам.

«Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — подчеркнул он.

Вообще тема стабильности становится ключевым лейтмотивом, вокруг которого сейчас выстраивается риторика действующих белорусских властей.

«У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство», — заявил Лукашенко на совещании центра стратегического управления в министерстве обороны страны.

На забастовку 17 августа договорились выйти и сотрудники Белтелерадиокомпании. Правда, по словам главы Союза журналистов Белоруссии Андрея Кривошеева, в ней примет участие только техперсонал.

«Техперсонал не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», — заявил он РИА «Новости». При этом он отметил, что перебоев в вещании не будет.

По «методичкам»

Официальные власти Белоруссии продолжают рассматривать версию о зарубежном инспирировании протестов, а накануне Александр Лукашенко даже потребовал от силовых ведомств не допустить выстраивания цепи людей от Вильнюса до Киева.

«Поручаю министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий», — цитирует его «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что эту акцию солидарности с протестующими в настоящий момент готовят страны Запада.

В тот же день стало известно о планах главы республики обсудить проблемную ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко расценил «разворачивающую агрессию» как элемент сценария «цветной революции», что несет в себе угрозу уже «не только Белоруссии».

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. <…> Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — считает он.

Более того, по его мнению, защита Белоруссии — «не меньше, чем защита Союзного государства».

«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим», — сказал Лукашенко, заявив о внешнем вмешательстве и о том, что происходящее вполне укладывается в «методички цветных революций».

Разговор Лукашенко и Путина 15 августа состоялся. Как заявил белорусский президент, Владимир Путин окажет «всестороннюю помощь» по обеспечению безопасности Белоруссии.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — заявил Лукашенко.

По его словам, между президентами двух стран достигнута договоренность о всесторонней помощи при «первом же запросе».

В Кремле же подчеркнули, что лидеры России и Белоруссии выразили уверенность, что все возникшие проблемы в стране скоро будут урегулированы.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Оппозиция в действии

Тем временем, белорусская оппозиция не собирается сдавать позиций. Штаб кандидата в президенты республики Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти.

«Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти.

<…> Подтверждением авторитета потенциальных членов могут выступать их достижения, формальные решения об их выдвижении Формальных критериев нет, основной критерий — доверие и уважение широкого круга белорусов», — добавили в пресс-службе.

Другой представитель белорусской оппозиции Валерий Цепкало, объявивший ранее о формировании в республике «Фронта национального спасения», направленного на мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, был объявлен в розыск. На незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии завели уголовное дело о взяточничестве. Причем в розыск он объявлен как в Белоруссии, так и в России. По словам самого Цепкало, в российских списках он оказался автоматически.

«То есть если у нас единая база данных — Белоруссии и России, — и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным», — добавил он.

Сейчас Цепкало находится на территории Украины и, по его словам, выезжать в Россию он не планирует.