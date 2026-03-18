Долина установила на телефон программы, блокирующие звонки мошенников

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина стала осторожнее пользоваться телефоном после того, как ее обманули мошенники. Об этом сообщает kp.ru.

По словам звезды, на все свои телефоны она установила «серьезные программы». Приложения помогают блокировать звонки и сообщения от незнакомых людей. Это связано в том числе и с угрозами, которые ранее поступали знаменитости.

«Возможно, кто-то и пишет, но меня это не интересует», – рассказала она.

Также в беседе с журналистами она затронула тему аферы, от которой она пострадала. Произошедшее она оценивает как испытание, с которым она справилась. Она старается не зацикливаться на плохих эмоциях, которые связаны с этой ситуацией.

Долина стала жертвой мошенников, во время общения с ними исполнительница продала свою квартиру за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Поняв, что ее обманули, Долина подала иск в суд. Несколько инстанций становились на сторону звезды, Лурье постоянно оспаривала их решения и дошла до Верховного суда, добившись того, чтобы квартиру оставили за ней.

Ранее певица Долина подала иск к мошенникам о возмещении 176 млн рублей.

 
