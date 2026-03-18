Ренессанс наличных: россиян все чаще просят платить «по-старинке»

ВЦИОМ: каждый второй россиянин платит наличными по просьбе продавцов
Каждый второй россиянин с начала 2026 года сталкивался с просьбой оплатить товары или услуги наличными. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

Опрос провели 1 марта, в нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Несмотря на распространение безналичных платежей, наличные снова чаще фигурируют в расчетах — в основном по инициативе продавцов. Такие предложения, по данным исследования, стали звучать заметно чаще.

Чаще всего оплату наличными просят в небольших магазинах у дома — об этом сообщили 46% респондентов. Почти столько же (45%) сталкивались с этим на рынках, ярмарках и в уличных торговых точках.

При этом большинство покупателей не меняют свои привычки. Две трети опрошенных продолжают платить так же, как и раньше. Лишь 17% стали чаще использовать наличные, а 15% — наоборот, сократили их использование.

Авторы исследования отмечают, что в 66% случаев переход на наличные не сопровождается скидками или бонусами, поэтому покупатели не видят для себя выгоды.

Ранее стало известно, что почти 60% россиян полностью отказались от наличных в продуктовых магазинах, предпочитая банковские карты.

 
