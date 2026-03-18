Полицейских из Владивостока обвинили в избиении мужчины из-за несуществующих наркотиков

Трое сотрудников полиции жестоко избили мужчину в магазине Владивостока из-за предположения, что у него есть запрещенные вещества. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать пострадавшего София. Наркотиков у мужчины не было, но после встречи с полицейскими он получил перелом, ушибы и контузию глаза.

«17.02.2026 по адресу Хабаровская, 17А в вечернее время мой сын был избит тремя сотрудниками полиции. Когда сын находился в магазине, к нему подошел сотрудник полиции и потребовал предъявить документы. Он при этом не представился, не показал удостоверение. Сын начал обыскивать карманы в поисках паспорта, сотрудник полиции решил, что у него в кармане запрещенные вещества и начал сам своими руками залазить в карманы. Сын начал убирать руки полицейского, потому что он понимал, что это незаконно. После этого сотрудник полиции повалил его на пол в магазине и начал избивать и душить. В ходе избиения сын смог взять телефон, в кармане он как-то смог сделать так, и позвонил мне, поставив звонок на громкую связь. Пока его избивали, он успел прокричать мне, что его избивает и душит сотрудник полиции. Дальше этот сотрудник полиции позвал еще двух сотрудников, и они втроем начали его забивать в этом магазине», — сказала она.

Женщина уточнила, что после избиения ее сына отвезли на всю ночь в отдел полиции, где не оказали никакой помощи.

«Потом они его вытащили на улицу, били о бордюр головой. Было очень много народу, мой сын просил о помощи, видимо, подумали — воришка, не воришка. Да кто бы он ни был, это в первую очередь человек. Как они его избили, это просто был кошмар, как звери. Потом они отвезли его в отдел полиции. При нем никаких веществ не было обнаружено. Закрыли его на всю ночь в камеру, он просил о помощи, но ее оказали только утром — повезли его на скорой помощи в тысячекоечную больницу. В этот момент мне сын позвонил, и я туда приехала», — добавила она.

София заявила, что у ее сына, который физически был намного слабее полицейских, множество травм. Женщина обратилась в прокуратуру и наняла адвоката.

«Ребенок мой получил сотрясение головного мозга, перелом костей носа, закрытую травму левого глаза, контузию глаза легкой степени, ушиб грудной клетки, перелом девятого ребра справа, множественные ушибы. Он никаких действий не совершал, способных повлечь столь жестокое задержание и дальнейшее избиение. У него не было при себе оружия, запрещенных веществ. Мне даже не объяснили причину его задержания, он подумал, что это вообще не полиция. Он просто был напуган. Они были физически сильнее моего сына. Мой сын маленького роста, худенький. Они причинили вред здоровью. У моего сына полугодовалый ребенок. Сейчас мой сын находится на больничном. Заявление в прокуратуру мной написано», — подчеркнула она.

В управлении МВД России по Владивостоку не смогли оперативно ответить на звонок корреспондента «Газеты.Ru».

До этого полицейские из Подольска 17 часов продержали в отделении уроженку Бурятии из-за отсутствия при ней паспорта. Женщина сообщила, что ее избили, порвали шубу и сломали телефон. Кроме того, как она заявила, ее унижали из-за национальности. Представители местного управления МВД это отрицают.

Ранее полицейские из Ингушетии избили водителя прямо в служебной машине.