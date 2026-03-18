Во Франции Сафонова признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов

Во Франции Сафонова признали лучшим футболистом матча ЛЧ против «Челси»

Французские спортивные издания высоко оценили игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Издание L'Equipe поставило российскому вратарю оценку 8 баллов, отметив его сейвы. Телеканал RMC Sport также дал Сафонову 8 баллов — столько же получил нападающий Хвича Кварацхелия, признанный лучшим игроком матча по версии УЕФА.

Сафонов стоял в воротах на протяжении всей игры и отразил девять ударов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

