Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с 6 октября

Внебиржевой курс доллара впервые за пять месяцев — с 6 октября 2025 года — превысил 83 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По состоянию на 10:33 мск курс вырос вырос на +1,08%, до 83,26 рублей.

До этого экономист предположил, что максимальный курс доллара в марте может составить 82,5 рубля. По данным Investing.com, 16 марта в моменте внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля. Это произошло впервые с 19 декабря 2025 года.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин ранее в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что рубль в ближайшие месяцы будет находиться под давлением сразу нескольких факторов, а с июня доллар может начать движение в сторону 85 рублей.

По его словам, сейчас на российскую валюту действуют разнонаправленные силы, однако ключевым фактором давления стало резкое сокращение продаж валюты: с 5 марта Минфин прекратил такие операции, и на рынке остались только продажи со стороны Банка России на уровне 4,62 млрд рублей в день. На этом фоне участники рынка ждут корректировки бюджетного правила и снижения цены отсечения нефти, что способно дополнительно ослабить национальную валюту, подчеркнул Бахтин.

