Аэропорт Краснодара временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация в официальном Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данная мера применена в целях безопасности.

Ночью и утром 18 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарском крае. Массированной атаке подвергся административный центр региона. Во время первой волны атак дронов в Краснодаре были повреждены три жилых дома, линия электропередачи и медицинский центр. Более того, один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Во время второй волны один из БПЛА упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт». Были выявлены повреждения 17 автомобилей, частного дома и многоквартирного дома.

